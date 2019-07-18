Суд подовжив домашній арешт обвинуваченому в злочинах проти Майдану екс-працівнику СБУ

Шевченківський районний суд 18 липня подовжив термін домашнього арешту колишнього очільника Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександру Щеголєву.

Таким чином суд задовольнив одне з клопотань прокуратури. Обвинувачення також попросило змінити Щеголєву запобіжний захід і знову взяти його під арешт, проте на це суддя не погодився.

Як повідомив журналістам адвокат колишнього силовика Валентин Рибін, він клопотав про те, щоб Щеголєву повернули паспорт на три дні для голосування на парламентських виборах, проте суд не задовольнив це клопотання.

Прокурор Олександр Супрун у коментарі «5 каналу» зазначив, що паспорт громадянина України дозволяє виїхати, наприклад, у Білорусь чи Росію.

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26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт. Внаслідок рішення суду 18 липня він перебуватиме під домашнім арештом до середини вересня.

Суд висунув підозру Олександру Щеголєву навесні 2015 року.

Слідчі заявляють, що Щеголєв, діючи у складі організованої групи осіб, до складу якої входили колишні високопосадовці, з «метою розгону мітингувальників із майдану Незалежності у Києві, на виконання злочинного наказу керівництва, 18 лютого 2014 року ухвалив рішення про проведення працівниками СБУ за підтримки органів внутрішніх справ антитерористичної операції у центральній частині Києва, у результаті чого заподіяні тяжкі наслідки у вигляді загибелі людей».

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. Досі винних за ці злочини не встановили.