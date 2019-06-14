Новий управитель «Межигір’я» до цього за безцінь придбав активи збанкрутілого банку Курченка – «Схеми»

Співвласник компанії ТОВ «Скомпані», яку на конкурсі АРМА обрали новим управителем колишньої резиденції Віктора Януковича «Межигір’я», раніше придбав на аукціоні активи збанкрутілого «Брокбізнесбанку», власниками якого є структури, наближені до біглого українського олігарха Сергія Курченка. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «АРМАгеддон для «Межигір'я».

​22 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів аукціон з продажу пулу активів «Брокбізнесбанку»​ на 23,83 мільярда гривень. Переможцем конкурсу виявилася компанія ТОВ «​ФК «​Депт Фінанс»​, яка запропонувала викупити активи банку за 15,68 мільйона гривень – 0,066% від балансової вартості активів.

У пулі значилися права вимоги (тобто кредити) на різноманітні активи: житлові будинки, низку земельних ділянок, будівля гуртожитку, нежитлова будівля та кредитний портфель із займів фізичних осіб.

Згідно з реєстром юридичних осіб, керівником ТОВ «​ФК «​Депт Фінанс»​ є Сергій Коренєв. Ця людина також є співвласником компанії ТОВ «Скомпані»​ – фірми, яка перемогла на конкурсному відборі Агентства з розшуку та управління активами, отримані від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА) щодо управителя резиденції «Межигір’я».

​Керуючий партнер інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний розповідає, що активи таких банків зазвичай викуповують особи, пов’язані із власниками банку.

«Дуже часто купують ці активи якраз пов’язані з реальними власниками цих активів люди або компанії, які, фронтують цих людей, тобто за гроші цих власників викуповують свої активи за безцінь, – розповідає Чорний, – з огляду до переліку активів, які ви називали, я не знаю таких універсальних компаній, які б одразу розумілися як працювати з усіма цими активами. Найшвидше це, що дійсно можуть бути пов’язані з реальними власниками цих активів, вони викуповують свої активи за безцінь».

​Сам Сергій Коренєв в інтерв’ю «Схемам» заперечив будь-який зв’язок з олігархом Курченком.

«Нічого нас не пов’язує. Ми звичайна фінансова компанія, яка займається факторингом, ось, викупом прав по кредитам, якщо ви поглянете по Prozorro, ми не тільки «Брокбізнесбанк» купили. Це чисто, як кажуть, наша удача, що ми купили цей портфель і зараз над ним працюємо», – розповів Коренєв.

​29 травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».

Її директором є Олексій Вороненко – донедавна помічник депутата Євгена Мураєва – колишнього регіонала, згодом члена партії «Опозиційний блок» та власника телеканалу «Наш».

Обрання ТОВ «Скомпані» переможцем тендеру АРМА на управління резиденцією «Межигір’я» викликало великий суспільний резонанс.

У міжнародній організації Transparency International, яка наглядає за АРМА, закликали Агентство переглянути своє рішення та оголосити новий конкурс. Там вважають, що прецедент з обранням управителем компанію, наближену до екс-регіоналів, має призвести до вдосконалення законодавства.

«Переможці тендеру на управління активами повинні мати бездоганну ділову репутацію і не бути заплямовані діяльністю, що приносить шкоду державі. Задля виходу з цієї чергової «Межигір’я_кризи», ми закликаємо тендерний комітет АРМА переглянути своє рішення», – заявили в Transparency International.

Паралельно Громадська рада при АРМА висловила незадоволення результатами конкурсу з відбору нового управителя для «Межигір’я». Громрада вирішила залучити європейських партнерів для пошуку рішення для «Межигір’я», представники якої звернулися до Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні – органу, який в тому числі допомагає у становленні Агентства з питань управління корупційними активами.

Громадська рада звернулася з проханням звернути увагу на проблему з «Межигір’ям» і допомогти знайти альтернативний шлях повернення «Межигірʼя» в держвласність. За інформацією «Схем», в Антикорупційній ініціативі ЄС таке обговорення заплановане на початок липня.

Раніше депутати закликали АРМА не підписувати договір на управління «Межигір’ям» з фірмою ТОВ «Скомпані» екс-помічника Мураєва. Вони вже звернулись до правоохоронних органів з вимогою розслідувати можливі зловживання під час проведення відбору управлінця «Межигірʼя».

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.