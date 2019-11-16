Помічник Зеленського: повернення захоплених Росією кораблів «на завершальному етапі»

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив про завершальний етап повернення до України трьох кораблів Військово-морських сил України, що їх із застосуванням зброї захопила Росія разом із екіпажами в листопаді 2018 року.

«Процес повернення малих броньованих катерів «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксира «Яни Капу», захоплених минулого листопада, вже на завершальному етапі», – сказав він виданню «НВ».

Це повідомлення також опублікувала у фейсбуці й речниця Зеленського Юлія Мендель.

Раніше 16 листопада кілька українських засобів інформації повідомляли, що повернення цих кораблів можливе вже найближчим часом. До заяви Єрмака ніяких офіційних коментарів не було, з боку Росії їх досі немає.

Зокрема, сайт «Український мілітарний портал» писав, що, за даними системи відстеження руху суден AIS, три українські буксири – Sapfir, Titan і Hajdamaka – вирушили в Чорне море і йдуть у бік узбережжя Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі.

Про вихід у море пошуково-рятувального судна «Сапфір» і буксирів «Титан» і «Гайдамака» писав і сайт одеського видання «Думская». За його даними, росіяни нині буксирують українські кораблі з окупованої Керчі, і передача має відбутися у відкритому морі, приблизно за 60 морських миль від Одеси, неподалік кримського мису Тарханкут.

Але пізніше це ж видання додало у своєму телеґрам-каналі: «Ситуація з поверненням українських кораблів залишається невизначеною. Надходить суперечлива інформація. «Сапфір» і буксири стоять неподалік Криму».

Раніше 16 листопада в Росії видання «Коммерсант» заявило, що, за його даними, Росія має намір урегулювати справу з поверненням захоплених кораблів Україні до саміту в «нормандському форматі», який наразі запланований на 9 грудня.

Джерела видання стверджували, що принципове рішення повернути кораблі в Росії вже ухвалили, і Москва й Київ нині «перебувають на фінальній стадії переговорів», щоб узгодити час і точне місце передачі кораблів.

Співрозмовники цього видання теж казали, що передача кораблів відбудеться в певній точці в морі, куди їх відбуксирують три російські буксири і де їх переберуть буксири українські.

«Судна, кажуть джерела «Коммерсанта», повернуть разом зі штатним озброєнням, але без боєприпасів. Виявлену на них після затримання особисту зброю українських моряків, а також рації і суднові ролі (документи, що містять інформацію про склад екіпажів та інші дані), залишаться в Росії. Все це фігурує як речові докази у кримінальній справі, порушеній у Росії після інциденту», – написало російське видання.

Але, коментуючи одне з повідомлень цієї статті, в Міністерстві закордонних справ Росії заявили російському агентству «Інтерфакс», що не пов’язують передачу Україні захоплених кораблів із майбутнім самітом у «нормандському форматі». Як сказали в міністерстві, пропозиція, зроблена раніше Києву про повернення кораблів, залишається чинною, і «вони (українці – ред.) можуть зробити це в будь-який момент». При цьому в МЗС наголосили, що це можливо лише «під гарантії збереженості» кораблів як речових доказів у кримінальній справі, порушеній у Росії проти українських військовополонених моряків.

Інших моментів повідомлення «Коммерсанта», зокрема, про власне план повернення кораблів, у МЗС Росії не коментували.

Росія захопила три кораблі ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону». Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити. Кораблі не повернені досі, а моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними.