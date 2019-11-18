Повернення українських кораблів не можна вважати поступкою Росії напередодні зустрічі в Парижі – американські експерти

Захоплені Росією 25 листопада 2018 року в Керченській протоці українські кораблі «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» повертаються в Україну, повідомили у прес-службі Військово-морських сил. Припис про те, що Росія зобов’язана повернути кораблі і звільнити захоплених моряків, виніс Міжнародний трибунал із морського права 25 травня, а 7 вересня 24 українські моряки і працівники СБУ повернулися в Україну – але не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними особами між Україною і Росією. Повернення українських кораблів не можна вважати поступкою Росії напередодні планованого на 9 грудня в Парижі саміту в «нормандському форматі», кажуть американські експерти.

Незважаючи на всі поступки і кроки до миру з боку Зеленського, не було поступок із боку Росії. Навпаки, тиск зростає

«Повернення Росією нелегально захоплених нею кораблів, яке вона довго відкладала, не може розглядатися як поступка. Насправді це фальшива інтерпретація, на яку не мають піддатися Захід та Україна», - каже керівниця групи вивчення Росії Інституту дослідження війни Наталія Бугайова.

На її думку, Росія не зробила будь-яких змістовних поступок напередодні саміту. До того ж, каже вона, «саміт ставить Росію в ситуацію модератора, коли вона є стороною у війні». Бугайова попереджає, що Україна може опинитися в ситуації, коли вона «буде змушена йти на компроміс щодо свого суверенітету чи ризикувати бути зображеною як сторона, яка не хоче миру, що Росії вдається успішно робити до зустрічі».

Експертка натомість вказує на ознаки посилення контролю Росії над її ставлениками на Донбасі, включаючи кроки для інтеграції залізниць, заходи, спрямовані на інтеграцію банківської системи з Росією, демонстрацію сили під час військових навчань на українському кордоні.

Повернення українських кораблів мало давно статися. Ми побачимо, чи це передує більш щирому підходові з боку Росії до закінчення конфлікту, який вона підтримує на Донбасі

«Незважаючи на всі поступки і кроки до миру з боку Зеленського, не було поступок із боку Росії. Навпаки, тиск зростає. І я думаю, що Росія насправді у своїй інформаційній кампанії використовує і поширює точку зору про те, що Україні потрібні негайні результати в досягненні миру всередині країни, а також те, що Європа та США махнули рукою на Зеленського і Україну», – вважає Бугайова.

«Повернення українських кораблів мало давно статися (їх не мали взагалі захоплювати), – прокоментував на прохання «Голосу Америки» колишній посол США в Україні, а нині експерт Інституту Брукінгса Стівен Пайфер. – Ми побачимо, чи це передує більш щирому підходові з боку Росії до закінчення конфлікту, який вона підтримує на Донбасі».

Посол Пайфер скептично ставиться до перспектив результату зустрічі в «нормандському форматі», яка запланована на 9 грудня, але, каже він, хотів би помилятися.

«Понад 5 років Кремль використовував продовження конфлікту на Донбасі, щоб тиснути на Київ. Велике питання, чи готовий Путін зараз змінити курс і шукати угоду, що влаштувала б усі сторони конфлікту, який Росія спричинила в Україні, домовленість, яка б вела до відновлення українського суверенітету», – каже Пайфер.