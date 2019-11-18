Повернення захоплених Росією українських кораблів: реакції Києва, Москви, експертів

Росія передала Україні захоплені майже рік тому з застосуванням зброї в міжнародних водах біля Керченської протоки українські кораблі. На цей час кораблі ще прямують до українських берегів. Росія захопила їх із екіпажами, коли ті прямували з Одеси до Маріуполя. 24 захоплені в полон українські військові провели в російському СІЗО 10 місяців. Вони повернулися додому трохи раніше, ніж кораблі, – але завдяки обміну, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. Іще у травні цей Трибунал вказав Росії повернути і моряків, і кораблі негайно.

Коментуючи запізніле повернення кораблів, Міністерство закордонних справ України заявило: українська сторона докладає зусиль для встановлення Арбітражним трибуналом порушення Росією Конвенції ООН із морського права при захопленні українських військових суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу», а також 24 членів їхніх екіпажів.

«Імунітети військових суден є основоположним принципом міжнародного звичаєвого та морського права. Ніхто не має права їх порушувати, а в разі порушення винні мають понести повну відповідальність», – наголосили в МЗС України.

«Згідно з наказом Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, Росія мала невідкладно передати під контроль України згадані судна. Росіянам знадобилось майже півроку для такого повернення. Після ретельної перевірки й експертизи стане зрозумілим, в якому стані повернуто українські кораблі, чи було з них вилучено обладнання та документацію», – додали в міністерстві.

Раніше заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що перші слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення Конвенції ООН з морського права під час захоплення українських військових кораблів і їхніх членів екіпажу почнуться в Гаазі 21 листопада.

За її словами, Україна збирається «довести всьому світові і Арбітражному трибуналові, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права».

А речниця МЗС України Катерина Зеленко заявила в ефірі Радіо Свобода: на більш пізньому етапі розгляду в Міжнародному трибуналі з морського права Україна зможе говорити й про компенсацію за завдані збитки через захоплення Росією українських кораблів і моряків біля Керченської протоки.

Радіо Свобода звернулося до експертів із запитанням: чи є звільнення Росією кораблів виконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права, ухваленого у травні 2019 року?

Захар Тропін, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка:

– Фактично це так. Для нас це важливо. Але вважаю, що юридично Росія буде усіляко заперечувати, що виконує рішення Трибуналу – думаю, відповідні заяви ми незабаром почуємо. Це звичайний спосіб поведінки цієї країни. Згадайте хоча би справу «Арктік Санрайз» (восени 2013 року Росія затримала у Баренцовому морі судно Arctic Sunrise, що належить організації Greenpeace, за протест проти видобутку нафти в Арктиці. Екіпаж утримували кілька місяців, судили, а потім відпустили за амністією після наказу Міжнародного трибуналу із морського права; з часом повернули й судно – ред.).

Або ті формулювання, які використовувала Росія при звільненні українських військових моряків – команди бронекатерів «Нікополь», «Бердянськ», буксиру «Яни Капу». Вони говорили, що не виконували рішення Трибуналу, а просто домовились із Україною про обмін. Хоча на той момент Україна могла наполягати на звільненні без усіляких умов, як цього, власне, вимагав Міжнародний трибунал з морського права – «звільнити безумовно і негайно».

Тимур Короткий, координатор Південного регіонального центру Української асоціації міжнародного права, кандидат юридичних наук:

– Вважаю, що з юридичної точки зору повернення Україні військових кораблів не є виконанням Росією наказу Трибуналу. Росія декілька разів заявляла, що не визнає юрисдикцію Трибуналу в цій справі і повертає кораблі не на основі наказу. Рішення про повернення кораблів Росією є суто політичним, хоча в Росії обґрунтовується деякими внутрішньодержавними юридичними процедурами.

Українські кораблі Україні повернули – таким чином, Трибунал не матиме питань до Росії щодо виконання нею тимчасових заходів щодо повернення українських кораблів і моряків. Хоча, мені думається, Арбітражний трибунал, який розглядає справу по суті стосовно порушення Росією імунітету українських військових кораблів, має врахувати, що Росія порушила свої зобов’язання за Конвенцією з морського права 1982 року щодо визнання юрисдикції і виконання наказів Міжнародного трибуналу з морського права.

Ці позиції українських експертів Радіо Свобода зібрало ще до коментаря з Москви, який підтвердив прогнози: речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що повернення Росією кораблів пов’язане з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

«Це (повернення кораблів – ред.) ніяк не пов’язано з Міжнародним трибуналом. Ніякого зв’язку тут немає і бути не може», – заявив він.

Пєсков повторив позицію Москви, що справою займаються прикордонники Росії і російська Федеральна служба безпеки, бо, за версією Кремля, українські кораблі «порушили державний кордон» Росії, коли намагалися перетнути Керченську протоку поблизу окупованого Криму.

А заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, зі свого боку, заперечив іще одну позицію, про яку говорили засоби інформації попередніми днями: він заявив, що передача захоплених українських катерів і буксира нібито також не пов’язана з прийдешньою зустріччю в «нормандському форматі», що наразі запланована на 9 грудня.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у кримінальній справі, яку там так і не закрили.

Так само і щодо кораблів у МЗС Росії заявляли, що їхнє повернення Україні можливо лише «під гарантії збереженості» кораблів як речових доказів у кримінальній справі, порушеній у Росії проти українських військовополонених моряків.

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