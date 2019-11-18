Повернуті Росією катери дійдуть до Одеси за дві доби – експерт

Катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також військовий буксир «Яни Капу» дотягнуть до Одеси приблизно вранці 20 листопада. Такий підрахунок озвучив Радіо Свобода керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» і «Майдану закордонних справ», а також головний редактор BSNews Андрій Клименко.

«Приблизно о 13:40 буксири вирушили в зворотному напрямку, швидкість близько 7 вузлів, відстань до Одеси близько 300 миль, отже майже 2 доби. Погода вздовж Південного берега Кримського півострова: температура повітря +12+13, вітер 4-6 м/с, висота хвиль 0,4-0,6 м. Завтра приблизно такий же прогноз. Вітер на підході до Одеси пориви до 9 м/с», – повідомив Клименко.

Він також наголосив, що звісно на морі можливі будь-які несподіванки, наприклад обрив буксирного тросу, ба більше стан катерів та буксиру наразі достовірно відомий тільки Військово-морським силам України.

Як раніше повідомила заступник міністру закордонних справ Олена Зеркаль, Росія передала Україні захоплені кораблі і зараз ті прямують до Одеського порту. Це головна база ВМСУ на Чорному морі. Звільнені кораблі супроводжують буксири «Титан» і «Гайдамаки», а також пошуково-рятувальне судно «Сапфір». Одеські ЗМІ також повідомляли, що ешелон супроводжує малий розвідувальний корабель «Переяслав», офіційного підтвердження цієї інформації не було.

17 листопада пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила російським ЗМІ, що захоплені Росією три українські військові судна передадуть Україні 18 листопада.​ Буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» відбуксирували з порту Керчі до «погодженого місця».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.