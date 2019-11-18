МЗС Росії: затримані біля Керченської протоки кораблі передали Україні

Затримані біля Керченської протоки кораблі передали Україні, повідомило Міністерство закордонних справ Росії.

У відомстві заявили, що ці кораблі є речовими доказами в кримінальній справі.

«Їхня передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв’язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів, і їхнє розташування на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно», – розповіли в МЗС Росії.

17 листопада пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила російським ЗМІ, що захоплені Росією три українські військові судна передадуть Україні 18 листопада.​ Буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» відбуксирували з порту Керчі до «погодженого місця».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.