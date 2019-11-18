Полозов: російський слідчий у справі українських моряків поїхав до Керчі оформляти відправку захоплених катерів

Слідчий у справі українських моряків перебуває зараз в окупованій Керчі, де досі залишалися захоплені російською ФСБ українські військові катери. Про це заявив російський адвокат Микола Полозов сказав в ранковому ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«Питання про передачу українських суден піднімали ще кілька тижнів тому, і про це ми говорили зі слідчим. Він говорив, що планує поїхати до Керчі і братиме участь в якихось діях з оформлення передачі цих суден. Зараз слідчий виїхав туди і це, ймовірно, свідчить про те, що передача суден все ж здійсниться», – сказав він.

До цього Полозов повідомляв про те, що Росія після повернення Україні захоплених біля берегів Криму військових кораблів повинна припинити кримінальну справу проти українських моряків.

17 листопада пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила російським ЗМІ, що захоплені Росією три українських військових судна передадуть Україні 18 листопада.​

Згідно з повідомленням, три українських судна – буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» – відбуксирували з порту Керч до «погодженого місця». Де саме будуть передані кораблі наразі невідомо.

17 листопада кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що судна в керченському порту почали готувати до відправлення. Згодом вони в супроводі російської берегової охорони вийшли в Керченську протоку в бік Чорного моря.

Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак розповів про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів Військово-морських сил України, які захопила Росія із застосуванням зброї разом з екіпажами в листопаді 2018 року.

Росія захопила три кораблі ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Кораблі не повернені досі, а моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.