Радіо Свобода Daily: Сьогодні Росія має повернути Україні захоплені кораблі

Сьогодні понеділок, а це означає, що ми підготували для вас підбірку найважливіших і найцікавіших матеріалів за вихідні. Розпочнемо з головного.

Захоплені кораблі повернуть Україні 18 листопада – ФСБ Росії

Захоплені Росією три українських військових судна передадуть Україні сьогодні, заявили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму. А в МЗС Росії додали, що Москва ніколи не заперечувала можливості повернення суден, захоплених в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

«Відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей, три українських судна – буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» – буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада», – йдеться в повідомленні ФСБ. Де саме будуть передані кораблі – не уточнюється.

Захоплені українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» в супроводі російської берегової охорони 17 листопада вивели з акваторії «Генмола» в Керчі, в окупованому Росією Криму. Як це було, дивіться у фоторепортажі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Згідно з міжнародною базою відстеження суден Мarine Тraffic, українські буксири «Сапфір», «Титан» і «Гайдамаки» перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх у порт.

Кількість загиблих внаслідок вибухів у Балаклії зросла до трьох

Кількість загиблих внаслідок серії вибухів, що сталися вдень 15 листопада на території колишніх артилерійських складів у Балаклії Харківської області, зросла до трьох, повідомив Генштаб Збройних сил України. Там додали, що життю інших військовослужбовців, які зазнали поранень, нічого не загрожує.

Вибухи сталися під час планових робіт для утилізації залишків боєприпасів. У Генеральному штабі Збройних сил почали оперативне службове розслідування і наразі ймовірною причиною вибухів вважають загоряння твердопаливного двигуна ракети від зенітно-ракетного комплексу, разом із іншими боєприпасами, підготовлених для подальшого знищення.

Розруха і наркотики. Як виглядає село в районі розведення, звідки бойовики обстрілюють позиції ЗСУ

Російські гібридні сили порушують тишу у так званому районі розведення №3 «Петрівське». За даними пресцентру Операції об’єднаних сил (ООС), контрольовані Росією бойовики стріляють по позиціях Збройних сил України (ЗСУ), що розташовані поблизу Новогнатівки та Старогнатівки. Вогонь бойовики ведуть із боку окупованого Петрівського та колись «сірої» Вікторівки. Рік тому, восени 2018 року сили ООС просунулися в районі Вікторівки на 1 200 метрів. Щоб покращити своє тактичне становище, селище тоді зачищали бійці Сил спеціальних операцій (ССО). До того російські гібридні сили регулярно заходили у село, щоб обстрілювати позиції ЗСУ. Як виглядає село у районі розведення, звідки бойовики обстрілюють позиції ЗСУ, читайте і дивіться тут.

Венеція йде під воду

Рівень води у Венеції, яка потерпає від найсильнішої за пів століття повені, знову сягне пікових позначок. Міська влада закрила вхід на площу Святого Марка, заповнену водою. Мер Венеції Луїджі Бруньяро напередодні заявив, що місто готується до чергового «важкого дня». Він оцінив збитки від нинішньої повені у близько одного мільярда євро. Затоплені вулиці і будівлі, гумові чоботи і човни – як місто рятується від води, дивіться у фотогалереї.

Україна не бореться з корупцією, і це бачать у США – американський політолог

Президент США Трамп не є проросійським політиком. Відсутність засудження дій Путіна «не означає, що Трамп любить Росію». Це стверджував в інтерв’ю Радіо Свобода американський політолог, політтехнолог Джейсон Смарт. На виборах 2008 року він працював у штабі кандидата у президенти США Маккейна, а 2016-го вів кампанію учасника республіканських праймеріз, сенатора Круза.

А ставлення Трампа до України Смарт оцінив так: зараз американська допомога є більшою, ніж за Обами. Але Україна не хоче боротися з корупцією, зазначає Смарт. І якщо президент Зеленський не зламає цю тенденцію, якщо олігархи, той же Коломойський, як і раніше, впливатимуть на владу в Україні, то терпець США може урватися, попереджає Смарт. Зеленський має обрати – або Коломойський, або підтримка США, вважає політолог. Розмова із Джейсоном Смартом – за лінком.

Кінець кримської «Казки»: чому власник сафарі-парку погрожує знищити тварин

Власник сафарі-парку «Тайган» і зоопарку «Казка» Олег Зубков повідомив, що йому доведеться позбутися тридцяти ведмедів, а також десятків тигрів і левів у зв'язку з загрозою закриття його парків у Білогірському районі та Ялті. Кримська влада в судовому порядку домагається припинення їхньої діяльності на три місяці. У такому випадку парки не відкриються вже ніколи, стверджує Зубков. Деталі історії – тут.

Віртуальна екскурсія руїнами історичного Києва

Не так давно у Таллінні трапилася історія. Депутат парламенту придбала у центрі столиці двохсотлітню кам’яницю (це дозволено законом). І самочинно прорубала у пам’ятці вікно. Буквально наступного дня міська влада скликала пресконференцію й інформацію про нечуване (як для Естонії) зухвальство поширили всі центральні ЗМІ. За короткий час історія завершилася закладанням вікна та сплатою депутатом штрафу в розмірі близько півтори тисячі євро.

Що ж відбувається у Києві? Десятки історичних будівель у центрі столиці руйнуються. Власники доводять їх до статусу аварійно-небезпечних, бо зацікавлені у земельних ділянках, а місцева влада ніяк не реагує, констатують журналіст Ірина Костенко і громадський активіст Микола Марусик. Віталій Кличко якось зізнався, що його перша професія – екскурсовод та що він любить «водити екскурсії по столиці для друзів… показувати їм старе місто». Тож автори вирішили запропонувати йому новий маршрут. І назвали його «Прощальний». Бо під час цієї екскурсії можна (і варто) попрощатися з кількома найбільш знаковими в історії Києва пам’ятками, котрі впродовж останніх 5 років перетворилися на безнадійні руїни.

30-річчя завершення Холодної війни: Росія прагне реваншу

30 років тому – в листопаді 1989 року – відбулися події, які ознаменували завершення Холодної війни (1946–1989): впав Берлінський мур, у Празі сталася Оксамитова революція. Згодом подібні процеси відбувалися в інших країнах Центральної Європи. Подекуди вони були не такими мирними. В Румунії у грудні 1989 року не обійшлося без кровопролиття, коли скидали тамтешнього лідера Ніколае Чаушеску.

Про закінчення Холодної війни та про те – чи зможемо ми ще побачити щось подібне, Радіо Свобода поговорило з істориком і політичним експертом Євгеном Магдою.

Чотири історії музикантів, яким можуть заборонити виступати в метро

На минулому тижні почали діяти нові правила користування київським метрополітеном. Основною їхньою метою, пояснює міська влада, є адаптувати правила до використання міського електричного транспорту. Втім, серед нових заборон є і спів. А заборона грати на музичних інструментах була у правилах метрополітену й раніше, проте співаків і музикантів все ж можна зустріти на переходах столичного метро. Радіо Свобода поспілкувалося із деякими з них.

Small talk або як розмовляти з незнайомцями

Є такий старий анекдот: зустрічаються дві жінки на вулиці, одна радісно вітається, а інша не реагує. Перша каже: «Ви мене не впізнаєте? Я ваша сусідка по дачі!». «Не впізнаю…» Перша нахиляється, ніби стоїть над грядкою: «А так?». Цей анекдот добре відображає суть суспільства, в якому фактично немає культури small talk, або невеличкої, неважливої розмови, яка зазвичай ведеться між незнайомцями або малознайомими людьми, резюмує журналістка Ксенія Туркова. Що означає «маленька розмова» і в чому її секрет? Як і про що розмовляти з незнайомцями? Читайте в матеріалі.

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