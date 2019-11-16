Кінець кримської «Казки»: чому власник сафарі-парку погрожує знищити тварин

Власник сафарі-парку «Тайган» і зоопарку «Казка» Олег Зубков повідомив, що йому доведеться позбутися тридцяти ведмедів, а також десятків тигрів і левів у зв'язку з загрозою закриття його парків у Білогірському районі та Ялті. Кримська влада в судовому порядку домагається припинення їхньої діяльності на три місяці. У такому випадку парки не відкриються вже ніколи, стверджує Зубков.

Сафарі-парк «Тайган» відкрився в Криму в 2012 році. Це єдиний на півострові об'єкт, де хижаків утримують на відкритій території. Парк є однією з визначних пам'яток Криму. Проблеми у парку почалися після російської анексії Криму. Його власник, кримський бізнесмен Олег Зубков стверджує, що майже шість років не може оформити документи на земельні ділянки, на яких розташована його власність, а з 2014 року у контрольних відомств Криму раз у раз виникають запитання до «Тайгану» та «Казки».

На думку Зубкова, ці проблеми стали наслідком тривалого конфлікту бізнесмена з російською владою Криму. Олег Зубков спочатку підтримав «кримську весну», але потім публічно в цьому розкаявся.

У 2017 році зоопарки Олега Зубкова були під загрозою закриття. Тоді підприємець говорив, що кримська влада на чолі з Сергієм Аксеновим хоче домогтися його банкрутства в помсту за «відкриту критику на їхню адресу та небажання ділитися і брати участь у корупційних схемах». Зубков також припускав, що може перевести свої зоопарки в одну з європейських країн. Але цього не сталося.

Тепер над зоопарками знову висить загроза закриття. Цього разу, за словами Олега Зубкова, представники російського Держкомітету ветеринарії Криму в судовому порядку ініціюють припинення роботи «Тайгану» та «Казки» на 90 днів.

Хто загрожує зоопаркам

Останнім часом щодо «Тайгану» та «Казки» кримські ветеринари провели кілька перевірок, за результатами яких склали протоколи про порушення, розповідає Олег Зубков.

На сайті Держкомветеринарії Криму повідомляється про два штрафи щодо парку «Тайган», виписані після позапланових перевірок у листопаді. Перше стягнення, за інформацією відомства, пов'язане з відмовою надати державним ветеринарним інспекторам для огляду левицю, яку, за повідомленнями, покусали інші леви.

Друге стягнення, за інформацією відомства, оформлене через недотримання ветеринарних правил профілактики сказу. «Відеозйомка під час проведення перевірки зафіксувала факт укуса відвідувача твариною», ‒ йдеться в повідомленні.

Виявили дорослого лева «з кривавими рваними ранами на тілі»

Ще одну позапланову перевірку в «Тайгані» ветеринари проводили в жовтні. Вони повідомили, що виявили дорослого лева «з кривавими рваними ранами на тілі». Керівництво парку притягли до відповідальності й видали припис про усунення порушень.

Олег Зубков стверджує, що представниця Держкомветеринарії Криму Оксана Тушина надіслала до Білогірського районного та Ялтинського міського судів постанови про припинення діяльності «Тайгана» та «Казки» на 90 днів. Судові засідання, за його словами, відбудуться у грудні. Кореспондент Крим.Реалії не знайшов інформації про це на сайті відомства. Зв'язатися з головою Держкомветеринарії Криму Валерієм Івановим не вдалося ‒ він не відповідав на дзвінки, поки матеріал готувався до публікації.

Раніше в Держкомветеринарії Криму у відповідь на інформзапит Крим.Реалії повідомили, що Олег Зубков «поширює недостовірну інформацію» у своєму блозі та соціальних мережах, де «часто подає законні вимоги органів влади про дотримання федерального законодавства як переслідування, якого не існує».

«Неприпустимо вважати утиском і будь-яким адміністративним тиском виконання з боку органів державного нагляду своїх прямих обов'язків із захисту прав громадян та захисту тварин», ‒ наголосили у відомстві.

«Закриття означає смерть для парків»

Олег Зубков називає ініціативу зупинити роботу його зоопарків необґрунтованою.

«Причини закриття, на мій погляд, маразматичні та сміховинні. Ветеринар вийшла на перевірку через факт нанесення тигром подряпин 36-річному військовослужбовцю, який був у фотозоні. Метою перевірок, насправді, є бажання довести до банкрутства зоопарки, закрити їх. Яке рішення ухвалить суддя, сказати важко. Усі судді різні. Мені потрібно думати про те, як парки будуть жити після цих закриттів. Тому що ми розуміємо, що парки не відкриються (після зупинки їхньої діяльності ‒ КР) ні через три, ні через вісім місяців. Тому що закриття означає фактичну смерть для парків, оскільки вони існують лише на кошти від плати за їхнє відвідування. Ми не дотуємося державою», ‒ говорить бізнесмен.

За словами Зубкова, до кінця року на нього чекає, як мінімум, сімдесят судових засідань, а за майже шість років він відвідав їх понад п'ятсот.

У зв'язку з загрозою зупинки роботи своїх зоопарків, Олег Зубков змушений вирішувати долю своїх вихованців, більшість з яких ‒ дикі тварини. Серед них ‒ чотири десятки ведмедів, яких бізнесмен десять років знаходив у ресторанах, мисливських станціях нацьковування та інших місцях, де, за словами Зубкова, тваринам загрожувала загибель. Він сподівався створити парк ведмедів у Севастополі, де вже був визначений майданчик, але не зміг цього зробити через проблеми з російською владою Криму.

У разі зупинки роботи зоопарків, багатьох тварин доведеться вбити, каже Олег Зубков.

«На жаль, я ухвалив рішення, що потрібно позбавлятися від частини зоологічної колекції. Звертаюся до всіх, хто любить тварин і хоче їх врятувати: будь ласка, приїжджайте в «Тайган». Є тридцять ведмедів, яких я оберігав близько десяти років. Якщо хтось хоче взяти їх собі на утримання, ми їх вам віддамо. Якщо цього не відбудеться, то через місяць я змушений буду ухвалити рішення про відстріл або евтаназію тридцяти ведмедів у «Тайгані». Мені їх шкода, не для цього я їх збирав. Але, на жаль, російська влада не залишає мені вибору. Така ж ситуація може бути і щодо тигрів, і щодо левів, і щодо інших тварин, яких дуже багато в колекції зоопарку «Казка» та парку левів «Тайган», ‒ сказав Олег Зубков у своєму відеозверненні.

За його словами, з «Тайгану» найближчим часом поїдуть до інших зоопарків 12 левів і тигрів. Після цього буде ухвалене рішення про долю ведмедів.

«Людина змушена відбивати нападки озвірілих чиновників»

На звернення Олега Зубкова відреагувала керівник російського Фонду захисту диких тварин «Урсула» Ангеліна Гриневич, яка раніше передала в «Тайган» чотирьох ведмедів із Самари. Вона оприлюднила відповідь на відеозвернення, в якому звинуватила Олега Зубкова в шантажі громадськості.

Ви ображаєте державних службовців Криму та шантажуєте громадськість відстрілом ведмедів

«Ви ображаєте державних службовців Криму та шантажуєте громадськість відстрілом ведмедів. Ви постійно шукаєте винних, не соромлячись при цьому переходити на особистості ‒ зокрема стосовно державних службовців, звинувачуючи їх у видимих тільки вам заангажованості та корупції. Я просила вас упродовж 18 місяців показати мені ведмедів, яких я передала вам особисто, але ви набралися нахабності шантажувати громадськість відстрілом ведмедів», ‒ сказала вона.

У зв'язку з ситуацією навколо «Тайгану» та «Казки» кримська активістка Галина Ломакіна закликає чиновників та всіх небайдужих заступитися за зоопарки та за тварин.

Невже нікому заступитися за рідкісну колекцію тварин, зібраних у парках Зубкова?

«Тайган» під загрозою закриття! Людина, яка створила «кримську пам'ятку», змушена постійно відбивати нападки озвірілих чиновників. Невже нікому з вищого керівництва заступитися за рідкісну колекцію диких тварин, зібраних у парках Олега Зубкова? Складається враження, що у нас безвладдя. Ми ризикуємо втратити унікальні кримські пам'ятки з їхніми мешканцями», ‒ сказала Ломакіна.

Активісти також зареєстрували петицію на адресу президента Росії Володимира Путіна з проханням допомогти зберегти кримський парк левів «Тайган».

15 листопада сімферополець Роман Лєсниченко провів у центрі міста одиночний пікет на підтримку Олега Зубкова. Він тримав у руках плакат з написом «Допоможіть врятувати «Тайган» і «Казку» від пресингу влади. На думку активіста, можливе закриття відомих кримських зоопарків «жахливо несправедливе».

Довідка: У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, ‒ тривалий конфлікт з російською владою Криму. Олег Зубков стверджує, що упродовж п'яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.

За роки анексії Криму Зубков відвідав близько 500 судових засідань, пов'язаних з численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської влади.

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