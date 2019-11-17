Російські гібридні сили порушують тишу у так званому районі розведення №3 «Петрівське». За даними Прес-центру Операції об’єднаних сил (ООС), контрольовані Росією бойовики стріляють по позиціях Збройних сил України (ЗСУ), що розташовані поблизу Новогнатівки та Старогнатівки.

Вогонь бойовики ведуть із боку окупованого Петрівського та колись «сірої» Вікторівки.

Рік тому, восени 2018 року сили ООС просунулися в районі Вікторівки на 1 200 метрів. Щоб покращити своє тактичне становище, селище тоді зачищали бійці Сил спеціальних операцій (ССО).

До того російські гібридні сили регулярно заходили у село, щоб обстрілювати позиції ЗСУ.

До війни у Вікторівці жили 80 людей. Усі вони виїхали з передової з початком війни. Майже всі будинки у селі зруйновані, всього у декількох зберігся дах.

За словами бійців ССО, рік тому ледь не вся територія Вікторівки була замінована. Контрольовані Росією бойовики «затягнули» село протипіхотними мінами (ПМН-2), забороненими Женевськими конвенціями.

Більш-менш уцілілі будинки були розграбовані і перевернуті догори дриґом.

Всередині однієї з хат бійці ССО виявили шприци з темною рідиною, ампули та грілку на сухому спирту. Ймовірно, бойовики «ДНР» вживали у такий спосіб наркотики.

Район Петрівського (контрольованого «ДНР» населеного пункту, що розташований поблизу Вікторівки) – вже третя ділянка так званого розведення. Відведення сил та засобів завершилося тут 11 листопада. До того розведення відбулося в районі Станиці Луганської та Золотого-4.