Скрипка, баян і народний спів: чотири історії музикантів, яким можуть заборонити виступати в метро

На минулому тижні почали діяти нові правила користування київським метрополітеном. Основною їхньою метою, пояснює міська влада, є адаптувати правила до використання міського електричного транспорту. Втім, серед нових заборон є і спів. А заборона грати на музичних інструментах була в правила метрополітену й раніше, проте співаків і музикантів все ж можна зустріти на переходах столичного метро. Радіо Свобода поспілкувалося із деякими з них.

12 листопада Київська міська рада ухвалила нові правила користування столичним метро. Це пояснили тим, що попередні правила, затверджені ще в 1995 році, застаріли і не передбачали використання, наприклад, електронного квитка.

Втім, низка нових обмежень не має стосунку до новітніх технологій. Наприклад, відтепер у метро офіційно не можна жебракувати, з’являтися в спідній білизні, без одягу або «напівоголеними», а також у брудному одязі.

Нові заборони торкнулися й вуличних музикантів.

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«Відповідно до нововведень, у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах», – йдеться у повідомленні Київської міської ради.

Згідно з самим текстом рішення, забороняється також і співати.

Однак навіть після того, як міська влада повідомила про ухвалення нового порядку (його підтримали 62 депутати), у переходах центральних станцій метро можна зустріти співаків та музикантів.

«Треба давати якісь поступки, щоб це робили більш офіційно»

На платформі між двома рівнями ескалатора станції «Арсенальна» Данило грає на скрипці під акомпанемент портативного гучномовця. Каже, що виступає у метро щодня.

На питання про ставлення до заборони зізнається: «не знаю навіть, що й думати».

«Треба просто якось давати якісь поступки, щоб це робили більш офіційно. Наприклад, я в Берліні працював у метро, там все дозволено, це навіть як прикраса міста, прикраса підземки. Це в нас просто наша влада не розуміє культури, і якось начебто в Європу йдемо, але якось так воно йде незрозуміло», – міркує він.

Данило вважає, що музика в метро – це складова культурного розвитку.

«А так, якщо прибрати культуру, прибрати музику, яка звучить, буде просто в країні рости бидло... музика дає якісь більш позитивні емоції, якщо люди навіть йдуть на роботу чи кудись, вони чують, і вона наче вмиває душу», – каже скрипаль.

Вокалістки підземки

Оновлення заборон метро стосуються й вокалістів. Між тим їх нерідко можна зустріти у вагонах метро та на переходах між станціями.

Двох жінок, пані Наталю і пані Ніну чути здалека – вони співають українських народних пісень на вході до тунелю, що веде з «Хрещатика» до «Майдану незалежності».

Розповідають, що працюють в хорі, на питання відповідають неохоче, але дозволяють себе сфотографувати.

«Ми є вже в тому інтернеті», – сміється пані Наталя.

Вже в самому тунелі можна зустріти пані Любов – вона співає «Ніч яка місячна», стоячи посеред двох потоків людей. Помітивши, що її фотографують, просить дозволу подивитися світлини.

Любов, як і Наталія та Ніна, хористка. Вона теж більш охоче співає, ніж говорить про себе, але каже, що часто виступає в метро.

«Не знаю, мені здається, заборони такої не буде», – зізнається пані Любов на питання про можливі обмеження для музик у метро. І знову починає співати.

«Музикант повинен вміти грати всюди»

Богдана зустрічаємо біля ескалатора, що веде від «Майдану» до «Хрещатика». Він грає на акордеоні каверверсію пісні Get Lucky гурту Daft Punk.

Хлопець здобуває музичну освіту. Каже, що виступає тут рідко, і іноді працівники метро роблять йому зауваження та просять піти. Хоча сама заборона здається йому дивною.

«Дивно, що забороняють. Насправді, в Європі є така можливість музикантами працювати в метро… Люди відправляють свої резюме, проходять кастинг, а потім їм уже кажуть, де вони можуть грати, з котрої (години – ред.) по котру, і вони, по-моєму, платять за це якийсь відсоток. Тобто є така можливість», – каже він.

У разі, якщо почнуть забороняти грати систематично, Богдан припускає, що гратиме не вулиці, однак це можливо не завжди.

«Зараз холодно на вулиці, погода така, що сиро, а це для інструменту погано. А так на вулиці, звісно. Там свіже повітря, коли гарна погода, взагалі класно. А грати, я вважаю, музикант повинен вміти усюди, як у метро, так і там (нагорі – ред.), так і на сценах, абсолютно всюди. Тому я не бачу нічого поганого в тому, що я тут граю, плюс це для мене корисно ще й в тому, що я можу не боятися публіки. Для музиканта це дуже важливо. А тут публіка постійно йде, постійно змінюється», – пояснює музикант.

Нові правила користування столичного метро набудуть чинності з моменту офіційного оприлюднення в газеті «Хрещатик». Слідкувати за їх виконанням повинна комісія Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

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