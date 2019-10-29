Від 30 жовтня станцію метро «Золоті ворота» у Києві щоранку закриватимуть на вхід

Із 30 жовтня щоранку в робочі дні з 8:10 до 9:20 закриватимуть на вхід станцію метро «Золоті ворота» у Києві через ремонт ескалаторів, повідомили у Київміськадміністрації.

«В інший час станція працюватиме у звичайному режимі. Плановий капітальний ремонт шести ескалаторів на «Золотих воротах» триватиме до 9 лютого 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Киян і гостей міста попросили зважити на цю інформацію під час планування маршрутів і перепросили через тимчасові незручності.

Станція «Золоті ворота» має вихід на Володимирську вулицю і до Золотих воріт, а також зв’язана підземним переходом зі станцією «Театральна».