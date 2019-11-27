Камера відеоспостереження, встановлена в метро аргентинської столиці – Буенос-Айреса – зафіксувала випадок, який міг закінчитися трагічно. 49-річний чоловік був настільки захоплений своїм телефоном, що впав з платформи на рейки в метро. На щастя, поблизу були люди, які допомогли неуважному пасажирові вибратися на перон незадовго до прибуття потягу. Він залишився живим і навіть не сильно постраждав. Потім турботу про потерпілого взяли на себе співробітники підземки і медики. Щось подібне сталося на іншій станції тієї ж лінії метро в середині жовтня. Тоді очевидці зупинили потяг за декілька метрів від жінки, яка впала на колію. (Відео Reuters)