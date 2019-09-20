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20 Вересень 2019, Київ 23:11
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«Мінера» мосту Метро в Києві суд відправив під варту – відео

«Мінера» мосту Метро в Києві суд відправив під варту – відео
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60 діб арешту або альтернатива – застава розміром 288 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрав Дніпровський суд Києва Олексію Бельку. 18 вересня він перекрив рух на мості Метро в Києві, почав стріляти в повітря і заявив, що міст заміновано. Прокуратура наголошувала, що на час суду його варто ізолювати від суспільства, адвокат – виступав за більш м’яке рішення для його підзахисного. Сам «мінер мосту» під час суду попросив вибачення в киян і заявив, що не мав жодних лихих намірів.

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