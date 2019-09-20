60 діб арешту або альтернатива – застава розміром 288 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрав Дніпровський суд Києва Олексію Бельку. 18 вересня він перекрив рух на мості Метро в Києві, почав стріляти в повітря і заявив, що міст заміновано. Прокуратура наголошувала, що на час суду його варто ізолювати від суспільства, адвокат – виступав за більш м’яке рішення для його підзахисного. Сам «мінер мосту» під час суду попросив вибачення в киян і заявив, що не мав жодних лихих намірів.