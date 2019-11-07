Понад 400 пасажирів висадили з поїзда через повідомлення про замінування – УЗ

В «Укрзалізниці» повідомили, що вибухотехніки та правоохоронці перевіряють поїзд №744 Львів – Дарниця.

«Сьогодні близько 09:30 невідома особа повідомила про його (поїзда – ред.) замінювання. Для проведення оперативних дій поїзд було зупинено о 09:37 на станції Обвідний. Пасажирів висаджено з поїзда. У поїзді знаходилося 420 пасажирів», – йдеться в повідомленні.

У відомстві попросили вибачення за тимчасові незручності.

У цей час також триває перевірка на вихунебезпечні предмети у столичному метро, де через анонімний дзвінок про замінування закрили станції «Золоті ворота», «Червоний хутір» та «Академмістечко».