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07 листопада 2019, Київ 11:10
Новини | Події

Понад 400 пасажирів висадили з поїзда через повідомлення про замінування – УЗ

Йдеться про поїзд №744 Львів – Дарниця

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В «Укрзалізниці» повідомили, що вибухотехніки та правоохоронці перевіряють поїзд №744 Львів – Дарниця.

«Сьогодні близько 09:30 невідома особа повідомила про його (поїзда – ред.) замінювання. Для проведення оперативних дій поїзд було зупинено о 09:37 на станції Обвідний. Пасажирів висаджено з поїзда. У поїзді знаходилося 420 пасажирів», – йдеться в повідомленні.

У відомстві попросили вибачення за тимчасові незручності.

У цей час також триває перевірка на вихунебезпечні предмети у столичному метро, де через анонімний дзвінок про замінування закрили станції «Золоті ворота», «Червоний хутір» та «Академмістечко».

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