Три станції метро у Києві закрили через повідомлення про вибухівку

Три станції столичного метро «Золоті ворота», «Червоний хутір» та «Академмістечко» зачинені 7 листопада, повідомляє пресслужба «Київського метрополітену».

«Отримано анонімне повідомлення про мінування. Проводиться перевірка», – йдеться в повідомленні.

5 листопада у Києві в піковий час закривали станції «Майдан Незалежності», «Палац спорту» та відповідні пересадки через анонімний дзвінок. У результаті жодних вибухонебезпечних приладів не знайшли.

Повідомлення про замінування станцій метро періодично надходять анонімно, попри те, що за таку незаконну діяльність передбачена кримінальна відповідальність.