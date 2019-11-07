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07 листопада 2019, Київ 11:10
Новини | Події

Три станції метро у Києві закрили через повідомлення про вибухівку

Востаннє метро у Києві «мінували» 5 листопада

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Три станції столичного метро «Золоті ворота», «Червоний хутір» та «Академмістечко» зачинені 7 листопада, повідомляє пресслужба «Київського метрополітену».

«Отримано анонімне повідомлення про мінування. Проводиться перевірка», – йдеться в повідомленні.

5 листопада у Києві в піковий час закривали станції «Майдан Незалежності», «Палац спорту» та відповідні пересадки через анонімний дзвінок. У результаті жодних вибухонебезпечних приладів не знайшли.

Повідомлення про замінування станцій метро періодично надходять анонімно, попри те, що за таку незаконну діяльність передбачена кримінальна відповідальність.

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