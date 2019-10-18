Нові правила для ФОПів: що підписав Зеленський? (Інфографіка)

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня підписав законопроєкти 1073 та 1053-1, які передбачають, з одного боку, спрощення фіскальної політики, з іншого – посилення відповідальності за порушення та нові вимоги для підприємців. Радіо Свобода підготувало інфографіку, щоб показати, що зміниться, коли зміни в Податковому кодексі набудуть чинності.

Нові законопроєкти передбачають, з одного боку, спрощення процедури реєстрації касових апаратів і видачу електронних чеків, підприємці зможуть замість касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) використовувати застосунки для смартфонів чи планшетів (ПРРО).

З іншого боку, документи не уточнюють процедуру запровадження згаданого в них Електронного кабінету. Лишається також незрозумілим, як електронний чек зможе отримати покупець, в якого немає смартфона.

Замість касових апаратів можна використовувати спеціальне програмне забезпечення, встановлене на смартфон, планшет чи комп’ютер

ПРРО можна буде реєструвати в Електронному кабінеті

Підприємці зможуть видавати електронний чек замість паперового

Споживач, який виявив порушення з боку продавця, може звернутися до контролюючих органів, така скарга є підставою для перевірки

В разі виявлення порушень споживач-скаржник отримує компенсацію 100% вартості товару від підприємця

Скарга має стосуватися товару чи послуги вартістю понад 100 гривень

Разом зі скаргою покупець подає свої паспортні дані, деталі покупки, номер свого рахунку і назву банку

Штраф за перше порушення для підприємця: 100% вартості товару, кожне наступне – 150% вартості (раніше за перше порушення підприємців штрафували на 1 гривню, далі – на 100% ціни товару)

Ліміт річного доходу другої групи ФОП зростає з 1,5 мільйона до 2,5 мільйона гривень

Штрафи за порушення процедури реєстрації розрахунків збільшуються: зі 100 неоподатковуваних мінімумів максимальна санкція зросла до 300​

У чинному податковому законодавстві існує виняток: касові апарати можуть не встановлювати фізичні особи-підприємці 2-4 груп оподаткування з річним доходом до 1 мільйона гривень за винятком продавців техніки та лікарських засобів. Законопроєкт 1073 передбачає скасування цієї норми.

Втім, до другого читання народна депутатка від «Слуги народу» Юлія Діденко внесла правку, яка подовжує відтермінування цієї норми для окремих категорій ФОП.

Проти законопроєктів 1073 та 1053-1 раніше вже виступали власники українських компаній «Нова Пошта» та Rozetka. Зокрема власник рітейлінгової компанії Rozetka Владислав Чечоткін висловив побоювання через ймовірні зловживання перевірками.

«Будь-який споживач може (в разі ухвалення змін – ред.) заявити в податкову про «неправильний» чек. Якщо буде доведено, що чек неправильний, споживач отримає товар, куплений за цим чеком, безкоштовно. При цьому «неправильний» – значить немає в публічній базі податкової. Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової (правильний або неправильний чек – вони вирішують на свій розсуд). Зате є потенційний штраф для бізнесу в 250% (у першому читанні законопроєкту, в другому – 150% – ред.) і завжди, за кожною скаргою 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця», – міркує Чечоткін.

У фракції «Європейська солідарність» пропозиції Гетьманцева також засудили як такі, що загрожують малому бізнесу.

Після підпису Зеленського законопроєкти мають бути офіційно оприлюднені. Зміни, передбачені в них, набудуть чинності через шість місяців з моменту публікації.