Гривня в понеділок оновить 41-денний мінімум щодо долара – НБУ

Національний банк України встановив на 21 жовтня офіційний курс 25 гривень 3,5 копійки за долар США. Це майже дорівнює курсу на 10 вересня – тоді показник складав 25 гривень 3 копійки, після чого до кінця місяця гривня посилилася до 24,08 за долар.

На міжбанківському валютному ринку торги 18 жовтня завершуються на рівні 25 гривень 9–13 копійок за долар, інформує сайт Finance.ua.

«Суперечливість завдань регулятора при істотних зовнішніх подразниках валютного ринку (від поведінки великих гравців до політичних і судових баталій навколо «Приватбанку», МВФ та реформ нового уряду) змушує чиновників постійно перебувати в тонусі, щоб намагатися згладжувати курсові стрибки на українському малооб’ємному і залежному валютному ринку», – відзначають фахівці сайту «Мінфін», аналізуючи останні тенденції.

На торгах 18 жовтня не відіграв вирішальної ролі чинник завершення періоду бюджетних платежів, який зазвичай викликає потребу в гривні і, відповідно, призводить до посилення національної валюти.