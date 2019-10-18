Долар уперше з 10 вересня коштує понад 25 гривень – НБУ

Котирування долара в Україні вперше за понад місяць перевищили позначку 25 гривень. Національний банк України опівдні 18 жовтня встановив довідкове значення курсу 25 гривень 1 копійка за одиницю американської валюти. Востаннє офіційний курс перебував на цьому рівні 10 вересня, тоді показник складав 25 гривень 3 копійки, після чого до кінця місяця гривня посилилася до 24,08 за долар.

На міжбанківському валютному ринку станом на 13:00 котирування були ще вищими – 25 гривень 7–10 копійок за долар, інформує сайт Finance.ua.

«Суперечливість завдань регулятора при істотних зовнішніх подразниках валютного ринку (від поведінки великих гравців до політичних і судових баталій навколо «Приватбанку», МВФ та реформ нового уряду) змушує чиновників постійно перебувати в тонусі, щоб намагатися згладжувати курсові стрибки на українському малооб’ємному і залежному валютному ринку», – відзначають фахівці сайту «Мінфін», аналізуючи останні тенденції.

Наразі не відіграє вирішальної ролі чинник завершення періоду бюджетних платежів, який зазвичай викликає потребу в гривні і, відповідно, призводить до посилення національної валюти.