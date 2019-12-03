Фоторепортаж: акція «SAVE ФОП» під Верховною Радою

Гудіння футбольних дудок, люди в масках Джокера, прапори «SAVE ФОП» і велосипед із подарунковою стрічкою – під Верховною Радою знову протестували підприємці. На площі перед будівлею зібралися більше ніж сотня людей. Вони тримали таблички з назвами міст України та плакати з гаслами на кшталт «Захисти ФОП», «Руки геть від спрощеної системи», «Ні знищенню малого бізнесу касовими апаратами!»
Головна вимога акції – скасування законів №128-IX та №129-IX, які, на думку протестувальників, призведуть до знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Учасники акції встановили сцену, на яку по черзі піднімалися охочі висловитися з різних міст. Емоційні промови чергувалися з танцями, вигуками та гучним гудінням.
Це не перша акція представників малого бізнесу під будівлею парламенту України.
Головна вимога акції – скасування законів №128-IX та №129-IX, які, на думку протестувальників, призведуть до знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Учасники акції встановили сцену, на яку по черзі піднімалися охочі висловитися з різних міст. Емоційні промови чергувалися з танцями, вигуками та гучним гудінням.
Це не перша акція представників малого бізнесу під будівлею парламенту України.
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