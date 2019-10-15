МВФ оновив прогноз економічного зростання в Україні

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економічного зростання в Україні. Як йдеться в звіті фонду «Перспективи світової економіки», оприлюдненому 15 жовтня, реальне зростання ВВП досягне 3% в 2019 році, що краще, ніж озвучений в липні прогноз у 2,7 відсотка ВВП. Водночас прогноз зростання на 2020 рік залишається незмінним – на рівні 3%.

Також МВФ очікує, що рівень інфляції за підсумками нинішнього року в Україні складе 8,7%, а в 2020 році знизиться до 5,9%.

Рівень безробіття в поточному році прогнозується на рівні 8,7%, наступного – 8,2%.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук оголошував про плани уряду досягти зростання ВВП на 40% за 5 років, збільшивши темпи зростання ВВП до 5% наступного року та до 7% – з 2021 року.