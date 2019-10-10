Наступного тижня група міністрів вирушає в США для переговорів з МВФ – прем’єр

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що наступного тижня група міністрів вирушає в США для переговорів з Міжнародним валютним фондом.

«За нашими відносинами з великими міжнародними партнерами уважно стежать системні великі інвестори по світу. Зараз ми в активній стадії переговорів з МВФ щодо нової програми підтримки. Вже наступного тижня група міністрів вирушає в США для участі у Щорічних зборах Світового банку та МВФ та в переговорах з Фондом», – написав Гончарук на сторінці у Facebook.

Прем’єр зазначив, що провів вранці зустріч з керівниками провідних банківських установ.

«Уряд планує створити умови для Нацбанку, які дозволять їм навести порядок на ринку небанківських фінансових послуг, що захистить банки від недобросовісної конкуренції. Ми також плануємо привести законодавство з регулювання фінансових інструментів та інвестиційних фондів у відповідність до директив ЄС», – додав голова уряду.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

За його словами, економічне зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує, що нова програма співпраці з МВФ буде підписана в грудні.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.