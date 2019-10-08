Голова МВФ попереджає, що торговельні війни можуть підірвати світову економіку

Новопризначена директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Ґеорґієва застерігає, що торговельні війни можуть підірвати світову економіку, скоріше за все, призвівши до найнижчого зростання за десятиліття.

Під час свого першого брифінгу на посаді голови МВФ болгарська економістка заявила, що «у 2019 році ми очікуємо сповільнення зростання в близько 90% світу».

«Світова економіка наразі – у синхронному сповільненні… Це поширене уповільнення означає, що зростання цього року впаде до найнижчих темпів з початку десятиліття», – сказала Ґеорґієва.

Вона називає причиною сповільнення економічного зростання ріст торговельних конфліктів у всьому світі. Суперечки можуть означати втрату близько 700 мільярдів доларів до кінця 2020 року – близько 0,8% світового валового внутрішнього продукту.