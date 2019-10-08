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08 Жовтень 2019, Київ 20:13
Новини | Міжнародні

Голова МВФ попереджає, що торговельні війни можуть підірвати світову економіку

Ґеорґієва: у 2019 році ми очікуємо сповільнення зростання в близько 90% світу

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Новопризначена директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Ґеорґієва застерігає, що торговельні війни можуть підірвати світову економіку, скоріше за все, призвівши до найнижчого зростання за десятиліття.

Під час свого першого брифінгу на посаді голови МВФ болгарська економістка заявила, що «у 2019 році ми очікуємо сповільнення зростання в близько 90% світу».

/**/ /**/ /**/ Як повідомив напередодні міністр фінансів США Стівен Мнучін, Дональд Трамп (праворуч) і Сі Цзіньпін планують зустрітися пізніше в червні, однак доти сторони не вестимуть переговорів щодо припинення торговельних війн
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«Світова економіка наразі – у синхронному сповільненні… Це поширене уповільнення означає, що зростання цього року впаде до найнижчих темпів з початку десятиліття», – сказала Ґеорґієва.

Вона називає причиною сповільнення економічного зростання ріст торговельних конфліктів у всьому світі. Суперечки можуть означати втрату близько 700 мільярдів доларів до кінця 2020 року – близько 0,8% світового валового внутрішнього продукту.

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