Маркарова про переговори з МВФ: ми точно не випадаємо з нормального графіку

Українська влада «не випадає з нормального графіку» переговорів з Міжнародним валютним фондом, заявив міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це вже третя програма, над якою я особисто теж веду перемовини. Можу вам сказати, що найшвидше, коли нам вдавалося домовитися від початку ініціювання програми до моменту отримання staff level agreement – це було кілька місяців. І кожен раз одні й ті ж самі експерти писали, що «ай-ай-ай, місія поїхала, не домовилися», – сказала Маркарова в етері «Ваша свобода».

Вона наголосила, що практично неможливо домовитися про фінансування під час двотижневої місії.

«Тобто перемовини мають свою динаміку. Є ініціація, є обмін інформацією, є місія, яка формально приїжджає, проводить зустрічі. Зараз у нас тривають дискусії, ми обговорюємо проєкти документів. Сподіваюся, найближчим часом ми ці дискусії фіналізуємо. Однак ми точно не випадаємо з нормального графіку», – заявила міністр.

Маркарова додала, що Україна планує візит урядової делегації на річні збори Міжнародного валютного фонду в середині жовтня.

«Там заодно продовжимо перемовини, але ще раз – ці перемовини тривають сьогодні, завтра. Для цього не потрібно бути фізично в одному місці», – наголосила посадовець.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

За його словами, економічне зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує, що нова програма співпраці з МВФ буде підписана в грудні.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.