МВФ хоче почути чітку позицію влади Зеленського щодо олігарха Коломойського і «Приватбанку» (огляд преси)

Місія Міжнародного валютного фонду поїхала з України так і не домовившись про подальшу програму для Києва. Як пише «Газета по-українськи», МВФ хоче почути чітку позицію нової влади стосовно олігарха Ігоря Коломойського й «Приватбанку». Видання нагадує, що колишній власник хоче $2 мільярди компенсації через націоналізацію фінустанови у 2016 році. Тоді державі довелося вкласти в неї $5,5 мільярди, щоб уберегти найбільший банк країни від закриття. Відтак, як зазначає експерт газети інвестиційний банкір Сергій Фурса, українська влада має позбавити Ігоря Коломойського впливу на політику. Також важливо зберегти незалежність Національного банку. Без МВФ перспектива дефолту для України стає дуже реальною. Наступного року держава має сплатити одну з найбільших сум за зовнішнім боргом. Без нового траншу не зможе цього зробити, стверджує експерт.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк подав у відставку. Це підтверджує, що ніякого моноліту влади в Україні не буде, наголошує «Газета по-українськи». Щоб він відбувся, потрібно багато кого зламати. А люди не люблять, щоб їх ламали. Українці – народ анархічний, стверджує дописувач газети філософ Володимир Єрмоленко. Кожен у душі – козак, який хоче сам обирати свого гетьмана, а бажано двох. Одного про запас. Кожна нова влада мусить мати це на увазі, наголошує автор. Сьогодні можеш бути популярний, але завжди настає момент, коли все починає розсипатися. Можна намагатися цю множинну енергію використати на благо, не прагнучи всіх собі підкорити. Або спробувати таки встановити моноліт влади. Але тоді буде море крові, бо половину країни треба знищити, а другу – залякати. Цей сценарій вдався Петру І і Сталіну. Не вдався Вікторові Януковичу. Український анархізм, це прагнення волі, інстинкт «особливої думки» за будь-яких умов – найбільший актив країни і найбільший біль. Він потрібен, коли необхідно скинути злочинну владу. Згубний, коли треба поступатися егоїзмом заради загального блага. Заголовок публікації «Моноліту влади в Україні не буде».

Зростання вартості гривні стримує інфляцію в Україні: якщо долар відновить свої позиції, ціни на товари знову різко зростуть, стверджує газета «Україна молода». Експерти пояснюють: «винні» в усьому самі громадяни, які отримують підвищені зарплати і можуть дозволити собі робити дорогі покупки. Якщо би долар не падав, ціни на товари були б ще вищими. Збулася мрія поколінь українців: курс гривні зростає восени, причому робить це сам, без допомоги Національного банку. Понад це, Нацбанк активно скуповує надлишки цього самого долара, поповнюючи свої резерви, а курс усе одно зростає, – зазначають експерти у статті «Пауза на курсі».

У серпні тодішній заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка озвучив наміри влади найближчим часом ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Адже Україна підписала цей документ ще 2000 року, але не ратифікувала спочатку через юридичні причини, а згодом адміністрація експрезидента Петра Порошенка відтермінувала цю можливість на три роки. Цьогоріч 30 червня цей термін сплив. Газета «День» пише, що заява Рябошапки спричинила нову хвилю суспільної дискусії. Однак правозахисники нарікають: у цих обговореннях часто лунають фейки. У статті «Вісім міфів про членство України в Міжнародному кримінальному суді» експерти газети розвінчують вигадки і нагадують про необхідність ратифікації Римського статуту.