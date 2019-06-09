Торгівельні війни між США та Китаєм б’ють по світовій економіці – учасники G20

Світова економіка почне зростати у другій половині 2019 року, проте торгівельні війни між Сполученими Штатами та Китаєм може покласти край будь-якому зростанню – таку думку висловив міністр фінансів Японії Асо Таро у спілкуванні з журналістами в рамках саміту «Групи 20».

Він уточнив, що «впевненість учасників ринків може постраждати, якщо Китай та США не розв’яжуть свої торгівельні суперечки».

Таку заяву Асо зробив за після першого дня саміту міністрів фінансів та торгівлі найбільш розвинених економічно країн та представників світових банків, який триває в японському місті Фукуока.

Читайте також: Китай запровадить мита на американські товари у відповідь на рішення Трампа​

Сподівання на примирення між Пекіном та Вашингтоном посилилися після того, як президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін заявили про план обговорити вихід з ситуації пізніше цього ж місяця.

Напередодні міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив журналістам, що сторони не планують вести ніяких переговорів до цієї зустрічі.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард перед зустріччю у Фукуоці вказала на «дедалі сильнішу тривогу щодо впливу торгівельної напруги» між двома країнами.

«Є ризик, що останні мита, взаємно запроваджені Китаєм та США, можуть і надалі знижувати обсяги інвестицій, продуктивність та розвиток», – сказала вона.

За оцінками голови МВФ, мита, запорваджені Вашингтоном та Пекіном, можуть знизити зростання світової економіки на 0,5% у 2020 році, що дорівнює близько 455 мільярдам доларів.

«Це рани, які будуть завдані самі собі, і їх необхідно уникнути», – додала вона.

5 травня 2019 року президент США заявив про плани накласти 25-відсоткові мита на весь китайський імпорт у США обсягом 325 мільярдів доларів.

З 10 травня США у два з половиною рази збільшили мита на китайські товари на суму близько 200 мільярдів доларів. Мита зросли через відсутність прогресу в торговельних переговорах із Китаєм, твердить Трамп.