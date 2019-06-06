Студенти з Росії, Ірану та Китаю крадуть технологічні секрети у США – чиновник

Росія, Китай і Іран використовують своїх студентів у США для збирання конфіденційної інформації в галузях високих і військових технологій. Про це 5 червня на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату заявив високопосадовець Імміграційної і митної поліції США (ICE).

За словами виконувача обов'язків директора відділу розслідувань національної безпеки ICE Луї Роді, США стикаються з реальною загрозою підриву своєї національної безпеки внаслідок дій деяких студентів і аспірантів із країн, які недоброзичливо налаштовані до Сполучених Штатів. Свідчення чиновника стосувалися іноземних студентів і аспірантів у навчальних та дослідницьких установах США, які отримують значні державні дотації.

Згідно з офіційною статистикою, на кінець травня 2019 року в США проходять навчання 6196 студентів з Росії, з них 2008 – у чутливих галузях, зокрема, технології, інженерних наук та математики. Роді навів приклади крадіжки американських ноу-хау китайськими студентами в США, чиє число набагато перевищує число російських та іранських студентів.

За словами представника Імміграційної поліції, Росія, Іран і Китай виявляють найбільшу активність, намагаючись незаконно отримати обмежені або заборонені до експорту технології і товари військового та подвійного призначення. Вони використовують безліч схем для обходу американських правил і процедур.