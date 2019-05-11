Президент США доручив готувати мита на весь імпорт із Китаю

Президент США Дональд Трамп доручив розпочати підготовку до запровадження мит на майже весь китайський імпорт, який досі був звільнений від таких зборів. Про це 10 травня повідомив торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

Ідеться про товари з Китаю на суму приблизно 300 мільярдів доларів, заявив Лайтхайзер. Він не уточнив, якими будуть нові мита і коли їх запровадять.

5 травня Трамп заявив про плани накласти 25-відсоткові мита на весь китайський імпорт у США обсягом 325 мільярдів доларів.

З 10 травня США у два з половиною рази збільшили мита на китайські товари на суму близько 200 мільярдів доларів. Мита зросли через відсутність прогресу в торговельних переговорах із Китаєм, твердить Трамп.