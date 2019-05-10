У США заявляють про «конструктивні» торговельні переговори з Китаєм

Сполучені Штати і Китай завершили «конструктивний» раунд торговельних переговорів 10 травня, обидві сторони працювали над подоланням розбіжностей, заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

«Відбулися конструктивні дискусії між обома сторонами, це все, що ми хочемо сказати», – цитує Мнучіна телеканал CNBC. Після короткого спілкування з журналістами Мнучін і торговельний представник США Роберт Лайтхайзер вирушили до Білого дому.

Віце-прем'єр-міністр Китаю Лю Хе перед виїздом на батьківщину попрощався з Мнучіним та Лайтхайзером на сходах офісу торговельного представника США.

Пізніше Лю повідомив журналістам, що переговори відбулися «досить добре».

Про жодні угоди, а також про можливе продовження переговорів сторони не повідомили.

Раніше 10 травня президент США Дональд Трамп опублікував у мережі Twitter інформацію про те, що торговельні переговори між Сполученими Штатами та Китаєм відбуваються «дуже сприятливо».

Перед тим Білий дім повідомив, що 9 травня президент США Дональд Трамп обговорив із американським торговим представником Робертом Лайтхайзером та міністром фінансів Стівеном Мнучіним їхню зустріч з китайською делегацією.

Головний редактор китайської державної газети The Global Times Ху Сицзинь зазначив, що переговори продовжаться зранку 10 травня. «Іншими словами, переговори продовжуватимуться після того, як США почнуть підвищувати тарифи», – написав журналіст у Twitter.

Лайтхайзер та Мнучін цього тижня звинувачували Китай у відмові від зобов'язань, які вони взяли щодо кількох ключових питань. США заявили, що з 10 травня підвищать із 10 до 25 відсотків мито на китайські товари загальною вартістю 200 мільярдів доларів.

Китай погрожував відповіддю, додавши, що трейдери глобальних фондових ринків занепокоєні можливістю посиленої торговельної війни між двома економічними гігантами.