Трамп заявив, що США підвищать мито на китайські товари до 25%

Сполучені Штати Америки підвищать до 25% мито на китайські товари, заявив президент США Дональд Трамп у Twitter.

«Протягом 10 місяців Китай платив США мита в розмірі 25 відсотків на високотехнологічні товари вартістю 50 мільярдів доларів і 10 відсотків на інші товари вартістю 200 мільярдів доларів. Ці виплати частково пояснюють наші чудові економічні результати. 10 відсотків підвищаться до 25 відсотків у п’ятницю», – написав Трамп.

Він додав, що інші товари із Китаю вартістю 325 мільярдів доларів поки не обкладаються митом, «але незабаром будуть – за ставкою у 25 відсотків».

Президент зазначив, що тарифи мають «невеликий вплив» на ціну створених у Китаї товарів.

США збиралися з січня 2019 року підвищити тарифи на імпорт товарів з Китаю з 10 до 25 відсотків. Однак в грудні на саміті Великої двадцятки в Аргентині Дональд Трамп і Сі Цзіньпін домовилися відкласти підвищення мита на 90 днів. В кінці січня у Вашингтоні відбувся черговий раунд торговельних переговорів. Тоді Трамп заявив, що сподівається на підписання угоди до 1 березня. Цього не відбулося.