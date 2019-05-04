США продовжили дію винятків для Росії і кількох країн в питанні санкцій щодо Ірану

США заявили, що продовжили термін дії п’яти санкцій, які дозволять Росії, Китаю і європейським країнам продовжувати працювати з цивільною ядерною програмою Ірану. Державний департамент США 3 травня також заявив, що припиняє дію двох обмежень, пов’язаних з іранським експортом збагаченого урану. Попередній термін винятків (із санкцій – ред.) для деяких країн, що дозволяв співпрацювати з Іраном без застереження потрапити під санкції, мав закінчитися 4 травня.

Водночас нинішній термін дії винятків із санкцій, що стосуються окремих елементів цивільної ядерної програми Тегерана, скоротили – не 180, а 90 днів.

Повідомляється, що вони дозволяють продовжити роботу на АЕС в Бушері, на збагачувальній фабриці в Фордо, ядерному комплексі в Араку і в Тегеранському дослідницькому реакторі. Відповідно до умов угоди 2015 року, Росія, Китай і деякі європейські країни допомагають Тегеранові підтримувати його ядерні об’єкти і влаштовувати їх переобладнання для цивільного використання.

Сполучені Штати при президенті Дональдові Трампу посилили тиск на іранський уряд через так звану «шкідливу» діяльність Тегерана в регіоні. Вашингтон вже ввів санкції проти нафтової промисловості Ірану з наміром звести експорт нафти до нуля.