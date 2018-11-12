МАГАТЕ: Іран дотримується ядерної угоди попри санкції США

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що Іран продовжує дотримуватися умов багатосторонньої ядерної угоди 2015 року і після того, як Сполучені Штати Америки поновили свої санкції проти Тегерана, скасовані тією угодою.

Як мовиться, зокрема, у звіті МАГАТЕ, запаси збагаченого урану в Ірану і здатності країни виробляти цей матеріал нижчі від вимог, які встановлює угода. Іран також продовжує надавати інспекторам організації повний доступ до своїх ядерних об’єктів.

Це перший звіт, оприлюднений після запровадження США широких санкцій проти Ірану, зокрема проти нафтового сектора країни, кілька днів тому – з 5 листопада. Частина матеріалу документа була зібрана ще до цієї дати. Але, як заявив неназваний чільний дипломат, ознайомлений із ситуацією, якого цитують агентства, ніщо не свідчить, щоб рівень співпраці Ірану з МАГАТЕ змінився після тієї дати.

Поновлення широкосяжних санкцій США проти Ірану викликало занепокоєння, що ядерна угода може зірватися.

Президент США Дональд Трамп виступав різко проти ядерної угоди ще до свого обрання, а цього року заявив, що Іран порушує, мовляв, «дух» угоди, і не засвідчив Конгресові, що Тегеран дотримується її умов. Відповідно до законодавства США, це поступово повернуло старі санкції, які у США мали статус не скасованих остаточно, а лише зупинених.

Інші учасники угоди – Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія і Китай, а також Європейський союз, – разом із МАГАТЕ вже не раз заявляли, що Іран не порушував угоди і що вони мають намір зберегти її чинність і після виходу з неї США. Також і в Тегерані заявляли, що, поки інші учасники угоди дотримуються її, її умови буде далі виконувати й Іран.