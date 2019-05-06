Китай хоче продовжити торговельні переговори зі США, Трамп погрожує підняти мита

Китайський уряд планує відправити делегацію до Вашингтона для проведення торговельних переговорів – незважаючи на те, що президент США пригрозив Пекінові збільшенням мит на китайські товари. Президент Дональд Трамп, судячи з усього, чинить тиск на Пекін з метою прискорити переговори про укладення нової торговельної угоди.

У понеділок Трамп написав у Twitter-і: «Сполучені Штати багато років втрачають від 600 до 800 мільярдів доларів на торгівлю. З Китаєм ми втрачаємо 500 мільярдів доларів. Даруйте, але ми більше цього не збираємося робити!».

Цьому текстові передував інший твіт Дональда Трампа, написаний у неділю, про те, що, починаючи з п’ятниці, він буде різко підвищувати мита на експортовані до США китайські товари, вартість яких обчислюється мільярдами доларів.

«Протягом 10 місяців Китай платив США мита в розмірі 25 відсотків на високотехнологічні товари вартістю 50 мільярдів доларів і 10 відсотків на інші товари вартістю 200 мільярдів доларів, – написав Трамп у «Твіттері» в неділю. – Цими виплатами частково пояснюються наші чудові економічні результати».

«У п’ятницю 10 відсотків товарів підвищаться до 25 відсотків. 325 мільярдів доларів у вигляді інших товарів, які нам посилає Китай, поки не обкладаються митом, але незабаром будуть – за ставкою в 25 відсотків. Мита, які отримують США, не роблять майже ніякого впливу на вартість продукції, і їхній тягар в основному лягає на Китай. [Переговори про укладення] торговельної угоди з Китаєм тривають, але занадто повільно, оскільки вони намагаються переглянути умови. Ні!» – написав Дональд Трамп.

Як повідомляє американська преса, Трамп у такий спосіб відреагував на спроби Китаю переглянути частину зобов’язань, які він уже взяв на себе в ході складних переговорів, що розтягнулися на півроку. Початок переговорів ознаменував перемир’я в «торговельній війні» двох країн із найбільшими економіками в світі.

Після твітів Трампа вранці в понеділок було зафіксовано падіння котирувань на біржах в Китаї. На 2,5 відсотки впала світова ціна на нафту.

У минулому році Вашингтон і Пекін підвищили мита на товари один одного, в той час як делегації обох країн ведуть тривалі торговельні переговори, які по черзі точаться в двох столицях. У грудні Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися, що не будуть вводити нові мита під час переговорів, але поки неясно, як позначиться оголошення Трампа на переговорах, які повинні поновитися в Вашингтоні в середу.

Незважаючи на заплановану на початку мету завершити роботу до 1 березня, сторони продовжують обговорювати деякі питання, але поки що згоди не дійшли.

США і Китай намагаються врегулювати розбіжності з питань про крадіжку інтелектуальної власності та примусову передачу технологій. Поки не відомо, чи залишаться в силі введені обома країнами мита в разі досягнення угоди.

Згідно з планом, велика делегація на чолі з віце-прем’єром КНР Лю Хе мала би прибути до Вашингтона в середу з мандатом на ухвалення об’ємної угоди. Тепер Трамп, по суті, радить Лю не приїжджати до Вашингтона з «порожніми обіцянками».

Офіційний представник МЗС Китаю, який повідомив про намір китайської делегації прибути на переговори у попередньо запланований час, зауважив: «Я знаю, що весь світ звернув увагу на те, що відбувається».

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