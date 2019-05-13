Китай запровадить мита на американські товари у відповідь на рішення Трампа

Китай підвищить мита на американські товари, повідомляють ЗМІ з посиланням на комісію з тарифної політики Державної ради КНР.

Рішення є дзеркальним заходом після того, як про підвищення мит щодо Китаю оголосив президент США Дональд Трамп.

Влада Китаю підніме податок на окремі американські товари від 5 до 25 відсотків. Зміни торкнуться товарів загальною вартістю близько 60 мільярдів доларів. Ці заходи відкладено до 1 червня, що дозволяє США і Китаю сісти за стіл переговорів з метою скасувати обмеження в двосторонньому порядку, зазначає The New York Times.

5 травня президент США заявив про плани накласти 25-відсоткові мита на весь китайський імпорт у США обсягом 325 мільярдів доларів.

З 10 травня США у два з половиною рази збільшили мита на китайські товари на суму близько 200 мільярдів доларів. Мита зросли через відсутність прогресу в торговельних переговорах із Китаєм, твердить Трамп.