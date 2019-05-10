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10 Травень 2019, Київ 08:04
Новини | Міжнародні

США та Китай продовжать переговори 10 травня. Цього дня Вашингтон підвищує мито на китайські товари

Торговельні переговори США та Китаю, 21 лютого 2019 року

США та Китай 10 травня продовжать переговори через рішення Вашингтона підвищити мито на китайські товари.

Білий дім повідомив, що 9 травня президент США Дональд Трамп обговорив із американським торговим представником Робертом Лайтхайзером та міністром фінансів Стівеном Мнучіним їхню зустріч з китайською делегацією.

Головний редактор китайської державної газети The Global Times Ху Сицзинь зазначив, що переговори продовжаться зранку 10 травня.

«Іншими словами, переговори продовжуватимуться після того, як США почнуть підвищувати тарифи», – написав журналіст у Twitter.

Президент США Дональд Трамп відповідає на запитання журналастів на галявині перед Білим домом, архівне фото
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Лайтхайзер та Мнучін цього тижня звинувачували Китай у відмові від зобов'язань, які вони взяли щодо кількох ключових питань. США заявили, що з 10 травня підвищать із 10 до 25 відсотків мито на китайські товари загальною вартістю 200 мільярдів доларів.

Китай погрожував відповіддю, додавши, що трейдери глобальних фондових ринків занепокоєні можливістю посиленої торговельної війни між двома економічними гігантами.

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