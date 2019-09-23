Гончарук: не маю жодного сумніву, що вже наступного року зростання ВВП на 5% – це реально

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук «не має жодного сумніву» в зростанні валового внутрішнього продукту України на п’ять відсотків у 2020 році.

«Я не маю жодного сумніву, що вже в наступному році зростання на 5% – це абсолютно реально», – сказав Гончарук у своєму дебютному блозі «Чашка прем’єра».

Він додав, що в жовтні влада перегляне прогноз економічного розвитку країни.

«Зростання ВВП на 5-7% – це наші плани, які ще потрібно втілити в життя. Уряд не може просто на наступний день прийти й ігнорувати ті цифри, які об’єктивно існують. Зараз кожен фінансовий документ, кожен офіційний документ ми базуємо на тих прогнозах, які були офіційно зроблені весною. Це правда. Але в жовтні ми плануємо ці прогнози переглянути. Крім того, Верховна Рада ще має проголосувати дуже-дуже багато законів, які не можуть не вплинути на державний бюджет», – підкреслив прем’єр.

У квітні Міністерство економічного розвитку оприлюднило прогноз економічного росту України. У своєму першому варіанті прогнозу у 2020 році зростання ВВП становитиме 3,3%, у 2021 році на 3,8%, у 2022 році – на 4,1%. Згідно з другим варіантом у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році – на 3,6%, у 2022 році – на 3,3%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує ріст ВВП України на рівні 3% у 2020 році, 3,1% – у 2021 та 3,2% – у 2022.

За підсумками 2018 року внутрішній валовий продукт України склав 134,89 мільярда доларів.