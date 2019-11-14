«Мінера» київського метро засудили до 6 років ув’язнення

Дніпровський районний суд Києва засудив до шести років позбавлення волі чоловіка за неправдиві повідомлення про підготовку вибуху.

«Установлено, що у липні 2018 року вказаний громадянин повідомив на спецлінію «102» про підготовку вибуху на станції метро «Гідропарк» КП «Київський метрополітен». За результатами перевірки зазначеного повідомлення, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на даній станції не виявлено», – мовиться у повідомленні прокуратури міста Києва.

Зазначається, що зловмисника вже раніше засуджували за аналогічний злочин.