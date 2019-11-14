У КМДА анонсували ремонтні роботи в районі станції метро «Чернігівська»

Біля станції метро «Чернігівська» у Києві капітально відремонтують шляхопровід у складі транспортної розв’язки на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену, повідомили у четвер в Київміськадміністрації, посилаючись на відповідне розпорядження.

«Капітальний ремонт дасть змогу збільшити пропускну спроможність дороги, забезпечити належний санітарно-технічний стан шляхопроводу, поліпшити якість обслуговування громадським транспортом і створити належні умови для автотранспортного та пішохідного руху в Дніпровському районі. Здійснити роботи мають у 2019-2021 роках. Комунальну корпорацію «Київавтодор» визначено замовником робіт. Вона має у 2019 та 2020 роках розробити і затвердити проектну документацію», – йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

Згідно з повідомленням, фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів.

Посадкова платформа станції метро «Чернігівська» розміщена безпосередньо під шляхопроводом. До двох наземних вестибюлів із шляхопроводу ведуть підхідні містки, що одночасно є дахом платформи.