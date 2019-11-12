Поліцейський влаштував стрілянину у метро Харкова

У поліції Харківщини повідомили про затримання 22-річного співробітника поліції метрополітену, який з невідомих причин відкрив вогонь на станції метро у Харкові.

Згідно з повідомленням, стрілянина сталась близько четвертої години ранку 12 листопада на станції метро «Наукова», співробітник поліції відкрив вогонь на платформі станції.

«У результаті стрілянини ніхто не постраждав. На момент інциденту станція метро «Наукова» не працювала і була порожня», – повідомили у головному управлінні Національної поліції Харківської області.

Наразі чоловік затриманий, правоохоронці з’ясовують обставини події та її причини. Також призначене службове розслідування.

Про інцидент вже повідомили у територіальне управління Державного бюро розслідувань.

Як зазначили у прес-службі метрополітену, через інцидент станція Наукова почала роботу із запізненням на півтори години.