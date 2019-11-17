Кількість загиблих внаслідок вибухів у Балаклії зросла до трьох – Генштаб

Кількість загиблих внаслідок серії вибухів, що сталися вдень 15 листопада на території колишніх артилерійських складів у Балаклії Харківської області, зросла до трьох, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«На превеликий жаль, сьогодні у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги помер військовослужбовець, який зазнав поранення внаслідок надзвичайної події на Центральній артилерійській базі (м. Балаклія, Харківська обл.)… Решта військовослужбовців, які також постраждали внаслідок події, перебувають на лікуванні, загроза їхньому життю відсутня», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 17 листопада.

Раніше у Генштаб повідомляли про двох загиблих і п’ятьох поранених військових. Кілька вибухів на території арсеналу, колишніх артилерійських складів, сталися 15 листопада під час планових робіт для утилізації залишків боєприпасів.

У Генеральному штабі Збройних сил почали оперативне службове розслідування і наразі ймовірною причиною вибухів вважають загоряння твердопаливного двигуна ракети від зенітно-ракетного комплексу, разом із іншими боєприпасами підготовленої для подальшого знищення.

У тому ж арсеналі в Балаклії в березні 2017 року сталася велика пожежа, через яку почали детонувати снаряди, що зберігалися на складах. Її гасили кілька діб, у радіусі 10 кілометрів евакуювали близько 20 тисяч людей. Унаслідок вибухів загинула одна людина, ще п’ятеро були поранені.

4 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про покращення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах і складах.