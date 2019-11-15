На військовому арсеналі в Балаклії сталися вибухи

На Харківщині на території колишніх артилерійських складів 15 листопада пролунали кілька поодиноких вибухів. Цю інформацію Радіо Свобода підвердив мер міста Іван Столбовий. За словами очільника міста, на території військової частини близько 14:00 було чути кілька вибухів. Поки що, за словами Столбового, більш детальної інформації у нього немає, на території арсеналу вже працюють рятувальники, які ліквідують пожежу, що сталася після детонації.

Як розповів Радіо Свобода офіцер інформаційного агентства Міністерства Оборони України Дмитро Чалий, за попереднім даними на території арсеналу проводились планові роботи з розмінування, під час яких один зі снарядів здетонував. Попередньо йдеться про одного пораненого сапера, який брав участь у розмінуванні, утім поки що у Міноборони чекають на підтвердження цієї інформації.

Як повідомляло Радіо Свобода, у ніч на 23 березня 2017 року на артилерійських складах у місті Балаклія у Харківській області розпочалася пожежа, через яку почали детонувати снаряди, що зберігалися на складах. Масштабну пожежу гасили кілька діб, у радіусі 10 кілометрів евакуювали близько 20 тисяч людей. Внаслідок вибухів загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень.

Останні два роки на території військової частини триває планове розмінування.

Ще одна пожежа на складах сталася у 2018 році, тоді здетонували незібрані після вибухів боєприпаси.

Розслідування пожежі 2017 року ведеться за статтею «диверсія».