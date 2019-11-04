Президент України Володимир Зеленський підписав указ про покращення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України повинен виділити необхідні кошти для «вибухопожежобезпеки» арсеналів, баз, складів озброєння, ракет та боєприпасів Збройних сил України. Зеленський наказав уряду врегулювати питання особливого режиму використання земель навколо потенційно небезпечних військових об’єктів.

Відповідно до указу, Міністерство оборони України повинно провести інвентаризацію озброєння, ракет та боєприпасів на арсеналах, базах, складах ЗСУ та розробити дієвий механізм контролю й запобігання надзвичайним ситуаціям на таких об’єктах.

31 жовтня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів в місті Ічня (Чернігівська область), місті Калинівка (Вінницька область), місті Балаклія (Харківська область), місті Сватове (Луганська область), місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) у 2014-2018 роках. Її очолив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія.