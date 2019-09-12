Радіо Свобода Daily: Чому знову горіла територія арсеналу в Калинівці?

МВС: пожежа на території арсеналу в Калинівці ліквідована

Пожежа на території військового складу 48-го арсеналу Збройних сил України в Калинівському районі Вінницької області ліквідована, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

У відомстві розповіли, що горіла суха трава на площі до 1,5 гектара. Вогонь локалізували о 13:17, о 15:15 – ліквідували.

Міністерство оборони України інформувало, що 11 вересня на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу селища Калинівка сталася пожежа, внаслідок чого зафіксовано шість вибухів боєприпасів. За даними відомства, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Омбудсмен: моряки і колишні політв’язні отримають ID-паспорти

Колишні військовополонені українські моряки й інші звільнені з російського ув’язнення українці отримають ID-паспорти, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці.

«Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки та політв’язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утримання в ув’язненні на території Росії або якщо є потреба в їх оновленні», – написала Денісова.

Уперше за три роки долар коштує менш як 25 гривень – курс НБУ

На валютному ринку триває посилення української гривні. Вперше за три роки офіційний курс, який Національний банк України встановлює за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку, склав менш як 25 гривень за долар. Курс на 11 вересня регулятор встановив на рівні 24 гривні 88 копійок за одиницю американської валюти.

У липні 2016 року курс піднімався до 24 гривень 80 копійок, але вже в серпні того року становив понад 25 гривень за долар.

Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі MH17 у підозрювані – євродепутат

Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані, повідомила депутат Європарламенту з Нідерландів Каті Пірі в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Спершу Міжнародна слідча група сприймала його як свідка. А нідерландський прокурор написав у листі, що, виходячи з нової інформації, яка з’явилася цього літа, тепер його розглядають як одного з підозрюваних», – заявила Пірі.

Вона вважає обмін утримуваними особами між Україною та Росією нерівноцінним.

«З міжнародної точки зору, Україна також має зобов’язання забезпечити співпрацю усіма можливими способами для того, аби знайти відповідальних за збиття MH17. Передавши Росії одного з підозрюваних, Україна не дотрималася цієї обіцянки», – сказала Пірі.

Сущенко планує провести аукціон своїх робіт, щоб зібрати кошти для політв’язнів

Журналіст і колишній політв’язень Роман Сущенко розповів про намір організувати аукціон своїх творів, щоб зібрати кошти для громадян України, які досі утримуються в Росії й анексованому Криму. Про це він розповів 11 вересня на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода.​

Сущенко розповів, що малював картини в ув’язненні не тільки з пам’яті, а й із листівок і фотографій, які йому надсилали, а також із передплачених видань.

Комітет рекомендує Верховній Раді розпустити ЦВК

Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади рекомендував парламентові схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Таке рішення комітет ухвалив на засіданні 11 вересня.

Раніше заступник голови профільного комітету, представниця фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко заявила, що парламент 12 вересня може розглянути це подання президента.

Мешканці Вірджинії дивуються, чи їхній сусід раптом не російський інформатор

Кореспондент Радіо Свобода відвідав будинок імовірного інформатора ЦРУ Олега Смоленкова, який раніше працював у російському уряді, і поспілкувався з сусідами.

Американські й російські чиновники сумніваються в точності повідомлень американських ЗМІ, ніби два роки тому ЦРУ вивезло представника російської розвідки, який нібито надавав суперсекретну інформацію про російського президента Володимира Путіна. А тим часом зусилля з метою знайти цього чоловіка привели журналістів до будинку, розташованого за годину їзди від Вашингтону.

Олег Смоленков – саме так називали підозрюваного інформатора видання «Коммерсант» й інші російські медіа. Але коли репортер Радіо Свобода подзвонив у двері за адресою Партрідж-Лейн, 78 у Стаффорді, штат Вірджинія, ніхто двері не відчинив. Згідно з даними відкритих джерел, саме цей будинок належить Олегові Смоленкову. Що ж вдалося дізнатися журналістові? Читайте у матеріалі.

Українські моряки зібрали кошти на допомогу засудженому в Росії активістові Котову

Українські військові моряки, які понад дев’ять місяців провели в московському СІЗО і минулого тижня повернулися в Україну після обміну між Києвом і Москвою, зібрали гроші на підтримку засудженого в Москві російського активіста Костянтина Котова, повідомляє у фейсбуці Микола Полозов – один із адвокатів моряків.

Котов був одним із тих активістів, які допомагали морякам передачами в московському СІЗО. Він також приходив до них на суди, стояв у пікетах на підтримку політв’язнів українців і кримських татар, пише Полозов. Крім того, Костянтин Котов брав участь у пікетах із вимогою обміну між Росією і Україною за формулою «всіх на всіх».

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