ЗМІ: ЦРУ в 2017 році вивезло з Росії інформатора, який повідомляв про Путіна

Американські засоби інформації повідомили, що Центральне розвідувальне управління в 2017 році вивезло з Росії свого інформатора, який повідомляв секретні дані щодо російського президента Володимира Путіна, включно з інформацією про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США.

9 вересня The New York Times і CNN повідомили, що цю людину вважали цінним надбанням для американської розвідки. Інформатор не перебував у найближчому оточенні Путіна, але мав доступ до даних національної безпеки Росії та іншої секретної інформації.

Неназвані російські чиновники сказали московській газеті «Коммерсант», що повідомлення не відповідають дійсності. Речниця ЦРУ заявила CNN, що повідомлення є «помилковою спекуляцією», у Білому домі також назвали інформацію CNN неточною.

Видання The New York Times повідомляло, що ця особа впродовж десятиліть надавала інформацію Сполученим Штатам. Серед отриманих повідомлень були й ті, які допомогли американським спецслужбам дійти висновку, що російський президент Володимир Путін безпосередньо брав участь у зусиллях із втручання в президентські вибори у США.

Наприкінці 2016-го та на початку 2017 року, як повідомляє видання, ЦРУ намагалося вивезти цю людину з Москви, але вона відмовлялася через сімейні проблеми. Однак у першій половині 2017 року росіянин пристав на цю пропозицію.

Також телеканал CNN повідомляв, що ухвалення рішення про вивезення цієї особи з Росії було пришвидшене через занепокоєння американської розвідки, що президент США Дональд Трамп міг розголосити секретну інформацію російським чиновникам, зокрема під час зустрічі в Білому домі в травні 2017 року. Це рішуче заперечує речниця Білого дому.