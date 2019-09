Мешканці Вірджинії дивуються, чи їхній сусід раптом не російський інформатор

Todd Prince

Кореспондент Радіо Свобода відвідав будинок імовірного інформатора ЦРУ Олега Смоленкова, який раніше працював в російському уряді, і поспілкувався з сусідами.

Американські й російські чиновники сумніваються в точності повідомлень американських ЗМІ, ніби два роки тому ЦРУ вивезло представника російської розвідки, який нібито надавав суперсекретну інформацію про російського президента Володимира Путіна. А тим часом зусилля з метою знайти цього чоловіка привели журналістів до будинку, розташованого за годину їзди від Вашингтону.

Олег Смоленков – саме так називали підозрюваного інформатора видання «Коммерсант» й інші російські медіа. Але коли репортер Радіо Свобода подзвонив у двері за адресою Партрідж-Лейн, 78 у Стаффорді, штат Вірджинія, ніхто двері не відчинив. Згідно з даними відкритих джерел, саме цей будинок належить Олегові Смоленкову.

Штори на вікнах великого будинку були щільно затягнуті. За будинком можна було розгледіти лише баскетбольний майданчик.

Власники будинків у цьому мікрорайоні, в якому, як кажуть, мешкає багато колишніх службовців ФБР і військових, не змогли впевнено назвати родину, яка проживала в цьому домі.

Сусід із будинку навпроти, який представився Ґреґом Таллі, сказав журналістам, що до будинку номер 78 та родина переїхала понад рік тому, і він вважав, що вони росіяни. Він чув, як вони виїхали з дому пізно ввечері 9 вересня, але куди вони поїхали, Таллі не знає.

Листоноша, який щось залишив у поштовій скриньці власників будинку, сказав, що ім’я Олег Смоленков здалося йому знайомим. Але він відмовився назвати своє ім’я і більше не надав жодної інформації.

Колишня офіцер військової розвідки і сусідка Ніколь Клементс заявила, що в асоціації власників будинків ніяких новин про нового російського сусіда не було.

Публічні реєстри свідчать про те, що житло придбали 4 червня 2018 року Антоніна Смоленков і Олег Смокенков – тобто ім’я написали з помилкою. У січні 2019 року написання змінили на Олега Смоленкова, а в березні право власності переходить від Антоніни Смоленков і Олега Смоленкова до трасту.

Судячи зі всього, це той самий Олег Смоленков із родиною, чиє ім’я російські ЗМІ пов’язують із повідомленнями американських видань The New York Times, CNN і The Washington Post, ніби ЦРУ вивезло з Росії особу, яка надала інформацію про Путіна, включаючи інформацію про нібито російське втручання в президентські вибори 2016 року.

Не називаючи імені особи, 9 вересня американські ЗМІ писали, що цього чоловіка вважають цінним надбанням для американської розвідки і що, хоча він і не належав до внутрішнього кола Путіна, він мав доступ до планування питань безпеки в Росії й іншої секретної інформації.

Неназвані російські посадовці заявили газеті «Коммерсант», що ті повідомлення не відповідали дійсності. Прес-секретар ЦРУ сказав телемережі CNN, яка першою повідомила цю історію, що її репортаж був «помилковою спекуляцією». А держсекретар США Майк Помпео 10 вересня назвав повідомлення «неточними».

Але російський «Коммерсант» повідомляв, що ймовірний інформатор, можливо, був високопосадовцем в адміністрації російського президента і також раніше працював у посольстві Росії у Вашингтоні.

Газета назвала чоловіка Олегом Смоленковим.

Відповідаючи на запитання журналістів, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що чоловік із таким ім’ям працював в адміністрації Путіна, «але його звільнили кілька років тому».

Публічні документи адміністрації у 2008-му і 2010 роках дійсно засвідчують людину з таким іменем, яка працювала в адміністрації Путіна, поки він обіймав посаду прем’єр-міністра в період з 2008 по 2012 рік. У 2010 році за розпорядженням, підписаним тодішнім президентом Дмитром Медведєвим, Смоленкова підвищили до відносно високої посади на держслужбі.

Було також вказано, що ще до роботи у Москві Смоленков обіймав посаду другого секретаря посольства Росії у Вашингтоні у США, згідно зі списком працівників того часу. Послом на той час був Юрій Ушаков, який згодом повернувся до Москви і став заступником керівника апарату Путіна, а потім і його радником із зовнішньої політики.

Видання The Times повідомляло, що ЦРУ намагалося вивезти його з Москви на початку 2016 року, але він відмовився, посилаючись на сімейні обставини. Але це змінилося в першій половині 2017 року, повідомляє щоденник, коли росіянин таки погодився.

Ім’я Смоленкова знову з’явилося на новинному інтернет-сайті Daily Storm, який повідомляв, що російські слідчі відкрили розслідування щодо вбивства після того, як Смоленков і його родина зникли під час перебування в Чорногорії в червні 2017 року.

«Коммерсант» цитував неназваних силовиків, які сказали, що слідство про вбивство відкривали й закривали кілька разів.

ЗМІ припускали, що ті ж Олег і Антоніна Смоленкови разом із трьома дітьми врешті-решт потрапили у США і отримали захист влади США.

Таллі сказав, що сім’я, яка жила через дорогу від нього, переїхала з Північної Вірджинії.

Один із дітей, як він вважає, ходив до середньої школи Mountain View, що розташована поруч із будинком. Таллі додав, що запрошував цю родину разом із іншими сусідами дивитися святковий феєрверк 4 липня з нагоди Дня незалежності США.

Але Таллі і Клементс сумніваються в тому, що хтось, хто нібито працював інформатором ЦРУ, може так відкрито жити собі у США.

«Якщо він на нашому боці, чому б його куратор дозволив йому мати будинок, оформлений на своє ім’я?» – запитав Таллі під час розмови з Радіо Свобода.