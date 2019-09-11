Ймовірний інформатор ЦРУ в оточенні Путіна виїхав із дому в США після публікацій про нього

Можливий інформатор ЦРУ в адміністрації російського президента Володимира Путіна Олег Смоленков, ймовірно, виїхав із дому в Вірджинії, США після публікацій про нього в американських ЗМІ, повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який побував біля будинку і поговорив із сусідами.

Кореспондент Радіо Свобода приїхав до будинку, який, згідно з публічним реєстром, належить родині Смоленкових. Ніхто не відповів йому на дзвінок у двері, вікна будинку щільно закриті шторами. Кореспондентові вдалося поспілкуватися з місцевими жителями – багато з яких, як сказав йому один із сусідів, є колишніми або нинішніми працівниками ФБР США і військовослужбовці.

Один із сусідів сказав журналістові, що чув, що в будинку вже рік живе російська сім’я. Це збігається з даними журналістів, про те, що рік тому сім’я росіян купила цей будинок площею 760 квадратних метрів, оцінений у 925 тисяч доларів.

Цей сусід чув, що жителі залишили особняк після настання темряви 9 вересня – відразу після того, як канал CNN, а потім й інші ЗМІ повідомили про завербованого ЦРУ високопоставленого співробітника Кремля.

Ім’я Олега Смоленкова раніше згадувалося у зв’язку з інформацією про завербованого ЦРУ високопоставленого російського чиновника. Співробітник американської розвідки, за даними ЗМІ, кілька десятиліть будував кар’єру російського чиновника, а в 2017 році був вивезений із Росії через небезпеку викриття. За даними американських журналістів, агент ЦРУ не входив до найближчого оточення Володимира Путіна, але регулярно зустрічався з ним.

Американські засоби інформації 9 вересня повідомили, що інформатор повідомляв секретні дані щодо російського президента Володимира Путіна, включно з інформацією про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США.

The New York Times і CNN вказали, що цю людину вважали цінним надбанням для американської розвідки.

Неназвані російські чиновники сказали московській газеті «Коммерсант», що повідомлення не відповідають дійсності. Речниця ЦРУ заявила CNN, що повідомлення є «помилковою спекуляцією», у Білому домі також назвали інформацію CNN неточною.

Видання The New York Times повідомляло, що ця особа впродовж десятиліть надавала інформацію Сполученим Штатам. Серед отриманих повідомлень були й ті, які допомогли американським спецслужбам дійти висновку, що російський президент Володимир Путін безпосередньо брав участь у зусиллях із втручання в президентські вибори у США.

Наприкінці 2016-го і на початку 2017 року, як повідомляє видання, ЦРУ намагалося вивезти цю людину з Москви, але вона відмовлялася через сімейні проблеми. Однак у першій половині 2017 року росіянин пристав на цю пропозицію.

Також телеканал CNN повідомляв, що ухвалення рішення про вивезення цієї особи з Росії було пришвидшене через занепокоєння американської розвідки, що президент США Дональд Трамп міг розголосити секретну інформацію російським чиновникам, зокрема під час зустрічі в Білому домі в травні 2017 року. Це рішуче заперечує речниця Білого дому.