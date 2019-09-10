ЗМІ назвали ім'я ймовірного інформатора, якого ЦРУ нібито вивезло з Росії в 2017 році

Інформатором, якого Центральне розвідувальне управління США нібито евакуювало з Росії в 2017 році, був Олег Смоленков, повідомило російське видання «Коммерсант». За цими даними, Смоленков працював в адміністрації президента Росії, а перед тим – у посольстві Росії у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання журналістів, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що чоловік з таким ім'ям справді працював в адміністрації, «але його звільнили кілька років тому».

Публічні дані російського уряду у 2008 та 2010 роках вказують особу на ім'я Олег Смоленков, яка працювала в адміністрації Дмитра Медведєва, коли він був президентом у 2008–2012 роках. Тавкож є дані про роботу Смоленкова другим секретарем посольства Росії в США.

За даними сайту Daily Storm, у 2017 році російські слідчі відкрили розслідування щодо вбивства після того, як Смоленков та його родина нібито зникли під час перебування в Чорногорії. «Коммерсант» посилався на дані неназваних силовиків, що слідство про вбивство відкривалося та закривалося кілька разів.

Американські засоби інформації 9 вересня повідомили, що Центральне розвідувальне управління в 2017 році вивезло з Росії свого інформатора, який повідомляв секретні дані щодо російського президента Володимира Путіна, включно з інформацією про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США.

The New York Times і CNN вказали, що цю людину вважали цінним надбанням для американської розвідки. Інформатор не перебував у найближчому оточенні Путіна, але мав доступ до даних національної безпеки Росії та іншої секретної інформації.

Неназвані російські чиновники сказали московській газеті «Коммерсант», що повідомлення не відповідають дійсності. Речниця ЦРУ заявила CNN, що повідомлення є «помилковою спекуляцією», у Білому домі також назвали інформацію CNN неточною.

Видання The New York Times повідомляло, що ця особа впродовж десятиліть надавала інформацію Сполученим Штатам. Серед отриманих повідомлень були й ті, які допомогли американським спецслужбам дійти висновку, що російський президент Володимир Путін безпосередньо брав участь у зусиллях із втручання в президентські вибори у США.

Наприкінці 2016-го та на початку 2017 року, як повідомляє видання, ЦРУ намагалося вивезти цю людину з Москви, але вона відмовлялася через сімейні проблеми. Однак у першій половині 2017 року росіянин пристав на цю пропозицію.

Також телеканал CNN повідомляв, що ухвалення рішення про вивезення цієї особи з Росії було пришвидшене через занепокоєння американської розвідки, що президент США Дональд Трамп міг розголосити секретну інформацію російським чиновникам, зокрема під час зустрічі в Білому домі в травні 2017 року. Це рішуче заперечує речниця Білого дому.