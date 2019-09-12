Арсенал у Калинівці відновив роботу після пожежі – Міноборони

Військовий арсенал поблизу Калинівки Вінницької області відновив роботу після пожежі на території, повідомило Міністерство оборони України.

Командир військової частини Микола Батюк розповів, що пожежні, спостережні пости та патрулі продовжують нести службу в посиленому складі.

«Це триватиме доти, доки не зменшиться небезпека самозаймань через суху погоду», – зазначив Батюк.

Він додав, що утилізація боєприпасів, які неможливо транспортувати, наразі призупинена.

Міністерство оборони України інформувало, що 11 вересня на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу селища Калинівка сталася пожежа внаслідок чого зафіксовані шість вибухів боєприпасів. За даними відомства, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пожежу ліквідували упродовж кількох годин.

Востаннє пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки сталися 26 вересня 2017 року. Тоді через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини.