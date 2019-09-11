МВС: пожежа на території арсеналу в Калинівці ліквідована

Пожежа на території військового складу 48 арсеналу Збройних сил України в Калинівському районі Вінницької області ліквідована, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

У відомстві розповіли, що горіла суха трава на площі до 1,5 гектара. Вогонь локалізували о 13:17, о 15:15 – ліквідували.

Міністерство оборони України інформувало, що 11 вересня на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу селища Калинівка сталася пожежа, внаслідок чого зафіксовано шість вибухів боєприпасів. За даними відомства, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Востаннє пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки сталися 26 вересня 2017 року. Тоді через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини.

У ГПУ не виключали можливості диверсії як причини пожежі і вибухів. Військова прокуратура розслідувала справу саме за цією за статтею. Після цих вибухів українська армія втратила майже 20 тисяч тонн боєприпасів.